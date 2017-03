Đề thi tốt nghiệp môn Sinh khó nhằn

Ghi nhận của PV tại một số Hội đồng thi tốt nghiệp ở Hà Nội và Thanh Hóa cho thấy, rất nhiều học sinh nhăn mặt vì đề Sinh không dễ "nhằn" chút nào.







Tại phòng thi Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong

TP.HCM (Ảnh Hương Giang)

Ghi nhận của PV VietNamNet tại Hội đồng thi THCS Hồng Bàng (Q.5 TP.HCM), một thí sinh thi ĐH khối B, học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết em chỉ mất 10 phút làm bài thi tốt nghiệp môn Sinh vật.



Theo thí sinh này, với khối lượng kiến thức đề ra, chỉ cần HS chăm chú nghe giảng tại lớp, không cần ôn cũng có thể đạt 7 điểm.



Em Lê Hùng Lý, THPT Trần Hữu Trang cho biết em cũng chỉ ôn tập vừa phải và làm khá tốt. Thí sinh Phương Nguyên, THPT An Đông cho biết em làm được 80%, đề không khó.



Theo một số thí sinh, có hiện tượng HS thi các khối thi ĐH không có môn Sinh thường không ôn tập môn này, và do vậy chỉ làm được hai câu trong tổng số 48 câu hỏi trắc nghiệm.



Hương Giang



Theo Văn Chung - Phạm Thi ( VNN)



Một nữ học sinh Trường THPT Trần Phú – Kim Liên cho biết em chỉ làm được 12 câu, đối chiếu đáp án của các bạn chắc chỉ đúng một nửa. Đề khá dài và khó.Một bạn nữ khác bổ sung: “Đề không sát với sách giáo khoa. Em chỉ hi vọng làm được 4-5 điểm thôi. Nhiều câu hỏi về di truyền học rất khó”.Cùng chung tâm trạng trên, Nguyễn Duy Khánh, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú –Kim Liên (Hà Nội) cho biết: “Đề thi môn Sinh học năm nay khá khó, khó hơn đề chúng em đã thi thử tốt nghiệp tại trường vừa qua. Các câu hỏi về ghen mấy trương đầu, học sinh sợ nên không làm được. Cũng có mấy câu hỏi liên hệ cuộc sống hay. Em chỉ hi vọng em đạt 5-6 điểm.“Mọi người trong phòng cũng kêu lắm. Phải đến 1/3 số câu em làm theo kiểu “ăn may” - Duy Khánh cho biết.Một học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Lệ Kha, Hà Trung Thanh Hóa cho biết, đề năm nay khó, có 6 mã đề, em tự chấm thì được khoảng 5 điểm thôi. Trong phòng thi nhiều mã đề nên cũng không trao đổi được. Giám thị không khó nhưng tụi em cũng không làm gì được cả.Cùng tâm trạng, Hoàng Dung, lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, TP.Thanh Hóa chia sẻ, đề dài và khó, chủ yếu là tính toán, ít lý thuyết được khoảng 50% . Các bạn bên ban A, B thì nói là đơn giản chỉ có khó đối với ban C và D.Tuy nhiên cũng nhiều gương mặt thí sinh thở phào bởi đề nằm nhiều trong chương trình hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và bám sát sách giáo khoa nên làm được.Ghi nhận tại một số Hội đồng thi ở Thanh Hóa, nhiều học sinh rời trường thi cũng với tâm trạng "tươi" hơn một chút. Lê Việt Anh, Trường THPT Văn Hiến, Hà Nội cho biết: “Mặc dù theo khối A nhưng em vẫn làm được khoảng 75% đề thi. Các câu hỏi đa phần không khó, chỉ một vài câu chắc để phân loại học sinh, tìm ra những bạn nổi hơn hẳn thôi”.Còn Minh Thư, lớp 12 Trường THPT Cẩm Thủy 2, Thanh Hóa : "Đề thi năm nay, em thấy không khó, nếu tự chấm em được 8 điểm. Những nội dung trong đề thi gần sát với chương trình ôn thi tốt nghiệp, toàn là kiến thức cơ bản chỉ cần học kỹ một chút là làm ngon ơ".