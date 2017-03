Đề toán khó, đề văn phân hóa chưa cao

Đề tiếng Anh: Độ khó tương đối Các câu hỏi trong đề bám sát với các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, bài học trong chương trình tiếng Anh phổ thông. Độ khó của đề minh họa tương đối, vẫn có câu phân hóa HS. Các câu hỏi ở các phần giảm số câu, phân hóa tốt. So với hai năm trước, có thể nói đề minh họa năm nay “nhẹ” hơn rất nhiều. Ví dụ như Phần các đoạn văn hiểu trong cấu trúc đề minh họa cũng giảm số câu, độ khó (nhiều HS thường sợ phần các câu hỏi Reading). Theo tôi nghĩ, với đề minh họa này, các HS sẽ không quá áp lực với môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Cô HUỲNH THANH LOAN, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM) Đề tổ hợp khoa học xã hội: 80% kiến thức cơ bản Đề thi được phân cấp ở mức dễ, trung bình và nâng cao mang tính phân loại HS. Những câu cuối trong đề ở các môn sử, địa, giáo dục công dân có những câu hỏi yêu cầu ở mức vận dụng cấp cao. Giáo viên cũng cần phải đổi mới phương pháp dạy, phải khai thác triệt để trong nội dung chương trình dạy để đảm bảo truyền đạt cho HS ít nhất là 80% kiến thức cơ bản. Sắp tới nhà trường sẽ phải họp, thảo luận để đưa ra phương pháp giảng dạy cho thật phù hợp với tình hình thực tế, xây dụng bộ đề thi chung cho toàn trường để làm sao cho HS có thể học tập, ôn luyện cho tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi 2017 tới đây. Cô PHẠM THỊ HẢI YẾN, Tổ trưởng tổ sử, địa, giáo dục công dân của Trường THPT Bình Sơn (Vĩnh Phúc) Đề toán: Còn cồng kềnh Đề thi mẫu môn toán được phân bổ vào tất cả các chương, tỉ lệ phù hợp. Các câu hỏi được phân chia theo dạng: nhớ, hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Trong đề thi, có những câu hỏi nhấn, vận dụng cao có tính phân loại học sinh. Các cách diễn giải đối với các câu hỏi đều rất rõ ràng, ngôn ngữ chính xác. Tuy nhiên, một số câu hỏi trong đề thi đưa ra có hình vẽ còn tương đối cồng kềnh, và nên giải thích thêm ở một vài chỗ để cho HS rõ ý. TS PHẠM VĂN THẠO, giảng viên trường THPT chuyên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc Gia Hà Nội) Đề địa lý: hạn chế do trắc nghiệm Nhìn chung kiến thức bao quát lớp 12. Tuy nhiên với đề thi trắc nghiệm nên có hai hạn chế rất dễ thấy, thứ nhất thí sinh chỉ nhận biết biểu đồ, thay vì thực hành kỹ năng vẽ biểu đồ nếu là tự luận, trong khi phần thực hành vẽ biểu đồ được đánh giá phần phân hóa để xét ĐH, CĐ. Thứ hai, do làm trắc nghiệm nên thí sinh không thể hiện được các vấn đề xã hội “nóng” như về biển đảo, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thực phẩm… ThS NGUYỄN ĐÌNH TÌNH, giáo viên môn địa lý Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM)