Đề Toán và Anh đều dễ

Các địa phương bắt đầu chấm thi Sáng nay (5-6), Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ khai mạc hội đồng chấm thi và chạy bộ máy chấm thử, việc chấm chính thức diễn ra vào ngày 7-6. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: Năm nay sẽ có 1.200 cán bộ tham gia chấm thi, riêng hai bộ môn Lịch sử và Địa lý số lượng giám khảo tăng lên gấp đôi (khoảng 230-240 giám khảo chấm bài hai môn này trong đợt thi năm nay). Dự kiến, bài thi của thí sinh sẽ được chấm trong vòng 10 ngày và sau đó báo kết quả về Bộ rồi mới công bố. Dự kiến ngày 18-6 sẽ có kết quả kỳ thi. Khoảng 18 giờ 30 ngày 4-6, tất cả bài thi của thí sinh tại 31 hội đồng thi tỉnh Khánh Hòa đã được chuyển về tập trung tại Hội đồng thi Trường THPT Lý Tự Trọng (TP Nha Trang). Ngày 5-6, hội đồng chấm thi bắt đầu làm việc. Dự kiến, ngày 18-6, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Q.VIỆT - T.NGUYỄN Nghệ An: Rào đường chống… “loạn thi” Ngày 4-6, trên địa bàn nhiều huyện ở Nghệ An đã phải dựng nhiều barie, rào chắn ngang các con đường dẫn đến hội đồng thi tốt nghiệp THPT và để phòng, chống “loạn thi” như các năm trước đây. Tất cả con đường liên xã dẫn đến Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đều được lập chốt barie chống “loạn thi” nhưng gây phiền toái cho người dân đi lại. Ảnh: ĐL Tất cả barie dẫn vào đường làng có cổng trường thi được đóng lại treo biển “khu vực thi không phận sự cấm vào”, có công an bảo vệ túc trực và lệnh “giới nghiêm” được thực hiện đến hết giờ thi môn thứ sáu. Trước đây tại một số hội đồng thi ở huyện Nam Đàn có tình trạng người nhà lao vào phòng cướp đề rồi leo lên cành cây cao gần điểm thi đọc oang oang bài giải cho các thí sinh nghe, chép bài. Nhiều công an bảo vệ tại các hội đồng thi ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết việc dựng barie rào đường từ xa này rất hiệu quả trong việc chống người nhà thí sinh lao vào điểm thi cướp đề và quăng “phao” thi, bài giải cho thí sinh. Tuy nhiên, việc dựng barie rào đường chống “loạn thi” cũng gây phiền toái, rào cản người dân và phương tiện đi lại, nhất là người dân ở gần khu vực thi. ĐẮC LAM