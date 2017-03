Đề văn quen, sinh hay, vật lý khó kiếm điểm cao

Một thí sinh bị tai nạn giao thông Thí sinh Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1992, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), số báo danh CVS.A.01041, thi tại điểm thi Trường Tiểu học An Hội (Gò Vấp, TP.HCM) của Hội đồng thi Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, đã bị tai nạn giao thông trên đường đi thi lúc 5 giờ do hai xe tải đụng nhau. Đến 6 giờ 40, gia đình đưa Oanh vào BV Chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Oanh bị gãy xương đùi và đã được phẫu thuật ngay trong buổi sáng cùng ngày. Bán cà phê non cho con đi thi Chú Nguyễn Văn Đính người dân tộc Tày (Dăk Lăk) phải bán một tấn cà phê tươi chưa tới tuổi thu hoạch để có tiền đưa con là Nguyễn Minh Tuấn vào Sài Gòn thi đại học. Chú Đính tâm sự: “Cà phê chưa đến mùa nhưng phải “chốt” trước lấy tiền đưa em nó đi thi, mấy tháng nữa thu hoạch thì trả lại cho họ. Chỉ mong sao cho em nó thi đậu, học hành có công ăn việc làm chứ cuốc đất như cha mẹ thì khổ lắm”. Tuấn vừa dự thi xong hai khối A, D và đang tiếp tục thi vào Trường CĐ Công thương (quận 9, TP.HCM). Q.DŨNG - D.ANH - K.HUY