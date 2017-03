Đề văn thời sự, đề sinh lắt léo

Đánh giá đề thi năm nay, nhiều thí sinh nhận định đề dễ nhưng không dễ. Vì nếu không cẩn thận, sẽ khó đạt điểm cao. Nhìn chung đề thi phù hợp thí sinh, trải đều kiến thức lớp 12, khoảng 30% ở lớp 11.







Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4) thuộc hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Luật TP.HCM sáng nay 9-7. QUỐC DŨNG

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4) thuộc hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Luật TP.HCM sáng nay 9-7. QUỐC DŨNG

Đề thi hay



Thí sinh làm bài thi môn văn khối D sáng 9-7 tại Hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUỐC DŨNG Thí sinh làm bài thi môn văn khối D sáng 9-7 tại Hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUỐC DŨNG



Buổi thi đầu tiên đợt 2: 59 thí sinh bị đình chỉ

Pháp Luật TP.HCM

QUỐC DŨNG



Vừa kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh khối D khen đề hay, vừa sức; còn đề văn khối C được đánh giá là khó hơn, nhưng thú vị. Nhiều thí sinh hứng thú với câu hỏi: “Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên”. Thúy Vy, dự thi vào Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết: “Câu hỏi nghị luận xã hội rất thời sự, phù hợp với xu thế chung của giới trẻ hiện nay khi mà nhiều kênh thông tin đẩy quá mức một nhân vật nào đó và giới trẻ chọn làm thần tượng. Trong khi thần tượng trong học tập, làm việc… bị đẩy lùi. Câu hỏi này làm thỏa khả năng viết của em”.Đề thi môn văn khối C lại bàn về: “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu. Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên”. Tuy cho rằng câu hỏi khá chua nhưng Minh Hằng, thi ngành văn học và ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận xét: “Đề khó khi đòi hỏi thí sinh phải lập luận sắc sảo. Em đã cố gắng phân tích cái nói về “thành tích” có được từ sự nôn nóng nhưng không biết đã hợp lý chưa”.Ở đề thi này, thí sinh cũng bất ngờ khi cho phần văn học lớp 11 với yêu cầu cảm nhận hai đoạn thơ trong bài Tương tư và Đây thôn Vĩ Dạ. Hoàng Nguyên, dự thi tại điểm thi Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng của Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết: “Em nghĩ không nhiều bạn chọn cảm nhận thơ, mà sẽ chọn câu khác, đó là cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Tnu trong tác phẩm Rừng xà nu, vì tác phẩm này gần gũi hơn”.Đối với môn sinh, Hoàng Tuấn, dự thi vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: “Phần lý thuyết dễ hơn bài tập, em có thể ẵm trọn điểm. Còn bài tập thì khó, đòi hỏi phải tính toán, làm nhiều dạng bài tập mới giải quyết được trong thời gian ngắn. Trong đề còn có một số câu lắt léo, rất dễ dính bẫy nếu không đọc kỹ”.Trưa nay (9-7), Bộ GD&ĐT đã có báo cáo nhanh buổi thi đầu thi đầu tiên của đợt 2 vào các khối B, C, D và năng khiếu. Theo đó, cả nước có 765.630 thí sinh đăng ký dự thi và có 603.056 thí sinh đến dự thi, đạt tỉ lệ 80,76 %.Trong buổi này, cả nước có 121 trường ĐH tổ chức thi với 956 điểm thi gồm 23.333 phòng thi. So với cùng kỳ năm 2011, tỉ lệ thí sinh đến dự thi ĐH đợt 2 khối B, C, D và năng khiếu buổi sáng ngày 9-7 tăng 0,27% (năm 2011 là 80,49%).Sáng nay, trong đợt kiểm tra công tác tổ chức thi ĐH, CĐ năm 2012 tại TP.HCM, trao đổi với, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đánh giá: “Bộ đã có chủ trương hết sức quyết liệt với Ban đề thi, làm sao để đề thi có tính phân loại cao, không quá khó với thí sinh, để thí sinh trung bình cũng có thể làm được một phần của đề thi. Đợt 2 này đã có những cải tiến nhất định trong đề thi, để làm sao cho đề thi có tính phân loại, phổ điểm rải đều, giúp cho các trường chọn được thí sinh phù hợp”.Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, nhìn chung quy chế thi tuyển sinh được duy trì nghiêm túc tại các Hội đồng thi; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các Hội đồng thi kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm quy chế và sai sót của thí sinh và cán bộ làm công tác thi. Trong buổi thi, có 65 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 3, đình chỉ thi 59 và 3 thí sinh không được dự thi do đến muộn); có 1 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ làm công tác thi.