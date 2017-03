Đem cơm từ Long An lên TP.HCM

Ông Xuân và túi cơm cho con.

Huỳnh Linh (con gái ông) dự thi khối D vào khoa Kinh tế đối ngoại Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐHQG TP.HCM). Ông Xuân chia sẻ: “Lên đây lạ chỗ, sợ ăn uống không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc thi của con”.

KHẮC HUY - DIỄM ANH

800 suất cơm chay “tiếp sức” sĩ tử

Thí sinh đang được tiếp sức bằng cơm chay miễn phí. Ảnh: HÀ LINH

Ngày 9-7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hỗ trợ 800 suất cơm chay miễn phí (trị giá 15.000 đồng/suất) cho các sĩ tử dự thi ở ĐH Huế. Các thí sinh nghèo dự thi ở hai điểm thi Trường THPT chuyên Quốc Học và THPT Hai Bà Trưng được đội tình nguyện xe đạp thồ đưa đón đến ăn cơm miễn phí tại Trung tâm Liễu Quán, số 15 Lê Lợi, TP Huế. Ngoài suất cơm miễn phí, thí sinh còn được phát miễn phí một chai nước lọc và một hộp sữa chua... Trước đó, trung tâm này cũng đã hỗ trợ 800 suất ăn miễn phí cho thí sinh dự thi đợt một.

HÀ LINH

Bị liệt vẫn đọ sức với thí sinh thường

Hôm qua, tại cụm thi Vinh có một thí sinh khuyết tật (liệt vận động nửa người) phải dự thi chung phòng với các thí sinh bình thường.

Đó là thí sinh Nguyễn Trung Thắng (19 tuổi, ở phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) dự thi vào khoa Ngữ văn, Trường ĐH Vinh. Thắng bị liệt dây thần kinh số bảy, chân tay co quắp từ lúc mới lọt lòng, đi lại khó khăn, miệng bị giật méo mó, phát âm khó. Vượt lên hoàn cảnh, năm lên 7 tuổi Thắng mới học lớp 1. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô, các bạn, suốt 12 năm học Thắng đạt danh hiệu học sinh khá, tiên tiến. Thắng tâm sự: “Em rất tự tin vào kiến thức của mình khi làm bài nhưng do tay bị tật nên em không thể viết nhanh và đẹp như các bạn bình thường được”.

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cũng có một thí sinh đến dự thi bằng xe lăn. Thí sinh tên Nguyễn Thị Ánh Ngọc (bị liệt hai chân) dự thi tại điểm thi Trường THPT Lômônôxốp.

ĐẮC LAM - TN

Nhiều thí sinh ngất xỉu

Một thí sinh nữ thi môn văn, khối D1 ở điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương TP Huế ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thí sinh này được chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết cả tuần nay vẫn gắng gượng đi thi nhưng làm bài chưa được 2/3 thời gian thì ngất xỉu. Hội đồng tuyển sinh phải gọi taxi đưa thí sinh này đi cấp cứu, đồng thời áp dụng các quy định cách ly thí sinh. Theo ghi nhận của phóng viên, có nhiều thí sinh ở các điểm thi khác trong TP Huế đã ngất xỉu do nắng nóng và sức ép tâm lý. Tuy nhiên, những thí sinh này sau khi được cấp cứu tại chỗ, sức khỏe ổn định trở lại nên tiếp tục làm bài thi.

DL