ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn tăng

Thủ khoa năm nay của trường đạt 28,5 điểm (chưa cộng ưu tiên) là thí sinh Lưu Thế Anh, SBD 309.



Nhận định tình hình điểm thi năm nay của trường, ông Hoàng Minh Sơn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: “Tuy số điểm 10 tuyệt đối ít hơn năm 2011, phổ điểm chung khá hơn so với năm 2011. Điểm chuẩn dự kiến của các nhóm ngành khối kỹ thuật và kinh tế từ 18-21,5 điểm, tăng so với năm 2011 từ 0,5 đến 1,0 điểm. Điểm chuẩn dự kiến chuyên ngành Tiếng Anh khoa học, kỹ thuật và công nghệ (tiếng Anh hệ số 2) là 26 điểm, tăng 3 điểm so với năm 2011”.



Điểm chuẩn dự kiến năm 2012 của các ngành như sau:



1. Khối ngành Kỹ thuật (hệ Cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư): Điểm chuẩn chung khối A và A1 cho từng nhóm ngành như sau:



- KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): 19,5 điểm



- KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): 21,5 điểm



- KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): 18,5 điểm (chỉ có khối A)



- KT4 (Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật): 18,0 điểm



- KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): 18,5 điểm



2. Khối ngành Kinh tế-Quản lý (KT6): Điểm chuẩn chung cho cả 3 khối A, A1 và D1 là 20 điểm



3. Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm chuẩn khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 cho từng chương trình như sau:



- TA1: Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ: 26 điểm



- TA2: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE): 24 điểm



4. Các hệ đào tạo khác:



- Hệ Cử nhân công nghệ (khối A và A1): nhóm CN1 và CN3: 17,0 điểm; nhóm CN2: 17,5 điểm



- Hệ Đào tạo quốc tế thuộc Viện SIE (khối A, A1 và D1): 15,0 điểm cho tất cả các chương trình



- Hệ Cao đẳng (khối A và A1): 12,5 điểm cho ngành Công nghệ thông tin (CĐ5), 12,0 điểm cho tất cả các ngành khác.



Thí sinh lưu ý: Điểm chuẩn áp dụng chung cho cả nguyện vọng chính và nguyện vọng bổ sung. Điểm chuẩn dự kiến sẽ trở thành điểm chuẩn chính thức của trường khi điểm sàn cho từng trình độ đào tạo và khối thi do Bộ GD-ĐT công bố không cao hơn điểm chuẩn dự kiến.





Theo Hồng Hạnh (DT)