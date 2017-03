ĐH Cần Thơ: 28 thí sinh thay đổi điểm thi sau phúc khảo

Theo đó, danh sách đơn phúc khảo có 434 thí sinh ở các khối A, A1, B, C, D1, D3 và T. Qua chấm lại các bài thi, kết quả có 28 thí sinh có thay đổi điểm với mức điểm thay đổi từ 0,25 đến 1 điểm.



Cụ thể, khối A có 8 thí sinh phúc khảo môn Toán; khối B có 6 thí sinh phúc khảo môn Toán; khối C có 4 thí sinh phúc khảo môn Sử và khối D1 có 10 thí sinh phúc khảo môn Toán. Điểm số trước khi phúc khảo của các thí sinh chủ yếu là từ 0 đến 5 điểm, có thí sinh có môn Toán khối D1 7,25 điểm phúc khảo thay đổi lên 8 điểm.



Cũng qua thống kê có 406 thí sinh phúc khảo không thay đổi kết quả. Trong đó, khối A có 134 thí sinh, chủ yếu phúc khảo môn Toán, điểm phúc khảo cao nhất ở khối này là 7,75 điểm và thấp nhất là 0 điểm. Khối A1 có 1 thí sinh phúc khảo môn Lý, điểm trước và sau phúc khảo là 2,5 điểm.



Khối B có 66 thí sinh phúc khảo, nhiều nhất là môn Toán, có thí sinh có 3 môn đều từ 6 điểm trở lên vẫn làm đơn phúc khảo, điểm phúc khảo cao nhất ở khối này là 6,5 điểm và thấp nhất là 1 điểm.



Khối C có 71 thí sinh phúc khảo, nhiều nhất là môn Địa lý, điểm cao nhất là 7 điểm, thấp nhất là 0,5 điểm.



Khối D1 có 127 thí sinh phúc khảo, chủ yếu môn Văn và Toán, điểm cao nhất là 7,75 điểm, thấp nhất là 0 điểm; ở môn Văn nhiều thí sinh có số điểm từ 6 trở lên vẫn phúc khảo. Khối D3 có 4 thí sinh phúc khảo, chủ yếu môn Văn, điểm cao nhất là 6 điểm, thấp nhất là 1,25 điểm.



Khối T có 3 thí sinh phúc khảo, chủ yếu môn Toán, cao nhất là 2,75, thấp nhất là 0 điểm.



Theo danh sách nhà trường thông báo, trong 28 thí sinh có thay đổi điểm số sau khi phúc khảo, có 2 thí sinh đã trúng tuyển NV1 trước khi phúc khảo.



Trường ĐH Cần Thơ cũng công bố danh sách trúng tuyển NV1 bổ sung là thí sinh Ngô Quang Đại (khối T ngành Giáo dục Thể chất) và danh sách thí sinh trúng tuyển dự bị là thí sinh Nguyễn Văn Quốc Sol (khối C ngành Luật).





Theo Huỳnh Hải (DT)