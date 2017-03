ĐH Cần Thơ: 4 thí sinh trúng tuyển sau khi phúc khảo

Qua thống kê, số thí sinh xin phúc khảo điểm thi môn 1 là chủ yếu. Có thí sinh có điểm 6, 7 ở một môn thi vẫn xin phúc khảo.



Sau khi chấm phúc khảo, có 12 thí sinh thay đổi và 249 thí sinh không thay đổi kết quả điểm thi.



Trong số 12 thí sinh thay đổi kết quả thi, có 8 thí sinh thay đổi ở điểm môn 1 (hai môn khối A, một môn khối A1, hai môn khối D1 và một môn khối C); có 3 thí sinh thay đổi điểm ở môn 2 (khối C) và một thí sinh thay đổi điểm ở môn 3 (khối D1). Mức điểm thay đổi dao động chủ yếu ở mức 1 điểm.



Sau kết quả thay đổi có 4 thí sinh trúng tuyển NV1 gồm: Trần Thanh Vũ (khối A, từ 18 lên 19 điểm); Phan Thị Kiều Oanh (khối C, từ 13 lên 13,5 điểm); Nguyễn Hồng Thiên Ân (khối D1, từ 16,5 điểm lên 17 điểm); Phan Mỹ Thanh (khối D1, từ 17,5 lên 18 điểm).



Có 1 thí sinh đã trúng tuyển NV1 trước khi phúc khảo là Nguyễn Thị Ngọc Trân (khối A, từ 20,5 lên 22 điểm). Còn lại 7 thí sinh không trúng tuyển.





Theo Huỳnh Hải (DT)