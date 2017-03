ĐH Cần Thơ: Thí sinh vừa là thủ khoa, vừa là á khoa

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ: Thủ khoa 29 điểm

Với 1.250 chỉ tiêu của năm nay, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ có 1.191 thí sinh đạt được điểm cao nhất năm ngoái là 23,5 điểm (đã cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Theo thống kê, dự kiến điểm trúng tuyển ngành điều dưỡng sẽ tăng 4 điểm so với năm ngoái, do ngành có 80 chỉ tiêu thì có 94 thí sinh đạt 20 điểm. Ngành xét nghiệm y học dự kiến tăng 3,5 điểm so với 19 điểm của năm trước; ngành răng hàm mặt cũng tăng 23,5-24 điểm so với mức 22 điểm của năm ngoái.

Các ngành y đa khoa, y học dự phòng, y tế công cộng sẽ tăng 0,5-1 điểm. Ngành y học cổ truyền năm nay mới tuyển sinh nhưng với 80 chỉ tiêu đã có số thí sinh tương ứng đạt từ 19,5 điểm trở lên (từ 19 điểm trở lên có 97 thí sinh). Trong khi đó, ngành dược học điểm trúng tuyển có thể giảm 0,5 điểm vì số thí sinh đạt 23,5 điểm của năm trước chưa đủ chỉ tiêu của năm nay.

Thủ khoa của trường đạt 29 điểm là Võ Quốc Bảo (học sinh Trường THPT Trương Định, thị xã Gò Công, Tiền Giang) thi ngành y đa khoa.





Trường ĐH Cần Thơ: Bốn thủ khoa và chín á khoa

Trường ĐH Cần Thơ có bốn thủ khoa cùng đạt 26,5 điểm là Tô Nguyễn Phước Mai (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) thi ngành công nghệ thực phẩm khối A; Tiêu Trọng Nhân (học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) thi ngành kiểm toán khối A; Nguyễn Anh Lộc (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) thi ngành công nghệ kỹ thuật hóa học khối B và Hoắc Việt Anh (học sinh Trường THPT Chuyên, Trà Vinh) thi ngành hóa học khối B.

Ngoài ra, trường còn có chín á khoa cùng đạt 26 điểm. Trong số này, Tô Nguyễn Phước Mai (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) vừa là thủ khoa trường ở khối A vừa là á khoa trường ở khối B (thi ngành công nghệ sinh học).

Năm nay, điểm thi vào Trường ĐH Cần Thơ cao rõ rệt so với năm trước. Là trường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước với hơn 56.100 thí sinh (đã trừ thí sinh mượn trường thi và thi liên thông), đã có 8.318 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu là 8.000. Do đó, dự kiến điểm trúng tuyển vào trường năm nay sẽ tăng cao.

Dự kiến ngành sư phạm toán học, khoa học môi trường, kỹ thuật điện-điện tử tăng cao nhất lên 6-6,5 điểm. Các ngành sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm tiếng Anh, giáo dục thể chất, Việt Nam học, kinh tế, kiểm toán, sinh học, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật môi trường, khoa học cây trồng, nuôi trồng thủy sản tăng 1,5-2 điểm.

Hàng loạt ngành tăng 3-4 điểm như giáo dục tiểu học, giáo dục công dân, sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, văn học, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ sinh học, hóa học, truyền thông và mạng máy tính, công nghệ thông tin, quản lý công nghiệp, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật điện tử-truyền thông, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản, kỹ thuật công trình xây dựng, nông học, bảo vệ thực vật, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, thú y, quản lý tài nguyên và môi trường, kinh tế tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai…

Ngành ngôn ngữ Anh, thông tin học, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kế toán, toán ứng dụng, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, quản lý nguồn lợi thủy sản dự kiến tăng 0,5-1 điếm. Các ngành ngôn ngữ Pháp, marketing có điểm trúng tuyển tương đương năm ngoái. Còn các ngành khối kinh tế như kinh doanh quốc tế, kinh doanh thương mại, tài chính-ngân hàng điểm trúng tuyển có thể giảm 1-2 điểm.

Trong khi đó, ngành sư phạm tiếng Pháp có 60 chỉ tiêu nhưng chỉ có 55 thí sinh dự thi. Các ngành bệnh học thủy sản, lâm sinh, công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, chăn nuôi, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, khoa học đất dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Quốc Dũng