ĐH công lập nào dễ đậu?

Liên kết đào tạo cử nhân luật-kế toán, quản trị Trường ĐH Luật TP.HCM liên kết cùng ĐH London và Trường Kinh tế và khoa học chính trị London (London School of Economics and Political Science) tổ chức đào tạo cử nhân với ba loại văn bằng như sau: cử nhân chuyên ngành luật, cử nhân luật-quản trị, cử nhân luật-kế toán. Hiện nay nhà trường đang tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2008. ĐH Luật TP.HCM trực tiếp giảng dạy trên cơ sở tài liệu, giáo trình môn học do ĐH London cung cấp, văn bằng tốt nghiệp do ĐH London cấp. Đối tượng xét tuyển: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương loại khá, giỏi; được ĐH London công nhận có trình độ tuyển sinh đầu vào A level; trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL 520. Hoặc cá nhân là người đã tốt nghiệp ĐH (không hạn chế chuyên môn) có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 5.5 hoặc TOEFL 520. Liên hệ: Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM - ĐT: (08) 8260125 (gặp cô Mai Hạnh). Hạn nộp hồ sơ: Ngày 10-8-2008.