ĐH Công lập Quản lý Singapore (SMU) tuyển sinh

“Thông tin tuyển sinh và thi tuyển, các chính sách học bổng, trợ cấp và cho vay học phí, sinh hoạt phí của chính phủ Singapore” diễn ra tại TP.HCM lúc 18 giờ ngày 17-8 và thi tuyển lúc 8 giờ sáng 18-8 tại khách sạn Duxton, 63 Nguyễn Huệ, quận 1; hội thảo tại Hà Nội lúc 9 giờ ngày 15-9 và thi tuyển lúc 13 giờ ngày 15-9 tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Lưu ý hồ sơ đăng ký thi tuyển nộp trước ngày 15-8 tại TP.HCM và trước ngày 10-9 tại Hà Nội tại 138 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, TP.HCM. ĐT: (08) 3938 1080; Hotline: 0939 381081 - 0934 093 223.

Du học tại SMU dịch vụ ký túc xá, trạm tàu điện luôn có sẵn gần trường. Hiện trường có hơn 8.000 sinh viên đang theo học tại sáu khoa gồm: Kế toán, Thương mại Lee Kong Chian, Kinh tế, Hệ thống thông tin, Luật, Khoa học Xã hội. SMU có sự liên kết với hơn 200 trường ĐH hàng đầu thế giới bao gồm: ĐH kinh tế hàng đầu thế giới The Wharton School, Carnegie Mellon - the University of Pennsylvania, the University of Chicago’s Booth School of Business,…

Q.VIỆT