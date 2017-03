ĐH Đà Nẵng sửa 100 giấy báo thi sai sót

Tính đến trưa 1/7, có gần 100 giấy báo dự thi năm 2010 có sai sót đã được Đại học Đà Nẵng khắc phục. Phần lớn là các sai sót như sai mã ngành, trường thi, sai dấu, tên đệm… Hiện Ban Đào tạo (ĐH Đà Nẵng) đang tiếp tục gấp rút bổ sung và khắc khục các sai sót trong giấy báo dự thi cho các thí sinh.



Năm nay, Ban đào tạo ĐH Đà Nẵng đã in thêm nhiều thông tin hữu ích về chỗ ở, cách thức đăng ký phòng trọ… trong giấy báo dự thi vào các trường thành viên thuộc ĐH Đà Nẵng. Qua đó, các thí sinh có thể biết cách thức, nơi liên hệ điều chỉnh sai sót thông tin; số lượng chỗ ở, số điện thoại, địa chỉ của Ban quản lý KTX các trường thành viên (giấy báo thi ghi rõ thí sinh đăng ký dự thi vào ĐH Đà Nẵng có thể đăng ký ở trọ tại các KTX ĐH Bách khoa với 2.000 chỗ, KTX Cao đẳng Công nghệ có 800 chỗ, KTX ĐH Sư phạm 1.000 chỗ, KTX ĐH Kinh tế 500 chỗ).



Ngoài ra, thí sinh có thể vào website ĐH Đà Nẵng http://ts.udn.vn/f_giaybao.asp để tra cứu địa điểm thi, sơ đồ phòng thi, chỉ dẫn hướng đi từ nhà ga, sân bay, bến xe… đến điểm thi, ký túc xá. Tại địa chỉ này, thí sinh cũng có thể in giấy báo dự thi đề phòng trường hợp thất lạc và dùng giấy này cùng CMND để dự thi trong trường hợp chưa thể xin lại giấy báo dự thi.



Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban Đào tạo (ĐH Đà Nẵng) cho hay, trong đợt 1 tuyển sinh năm 2010, ĐH Đà Nẵng có 42 điểm thi với hơn 1.000 phòng thi. Các công tác chuẩn bị, in ấn, gửi giấy báo dự thi, bố trí phòng ốc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị kết hợp ngành chức năng đã đi kiểm tra và ghi nhận kết quả chuẩn bị tốt tại các địa điểm thi.



Năm nay, ĐH Đà Nẵng chỉ bố trí gần 20 điểm thi tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn nhằm giúp thí sinh không phải di chuyển xa đến các trường ngoại ô. Tại các điểm thi này, công tác chuẩn bị cũng được tiến hành chu đáo để đảm bảo tốt nhất cho thí sinh.



TS Đào Hữu Hoà, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (ĐH Kinh tế Đà Nẵng, thuộc ĐH Đà Nẵng) cho hay, do thời tiết nắng nóng nên ngoài 4 quạt trần sẵn có, gần 100 phòng thi ở hai hội đồng thi của trường này đều bố trí thêm 2 quạt treo tường. Hệ thống điện, vệ sinh, y tế, nước uống… ở các hội đồng thi cũng được tăng cường.





Theo Hải Châu ( VNN)