ĐH địa phương phía Nam hút thí sinh

Ngày 12/5, các Sở GD&ĐT phía Nam nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho các trường đại học, cao đẳng. Bà Đương Thanh Nga, Phó trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay sở nhận được gần 15.000 hồ sơ. Trong đó, riêng ĐH Thủ Dầu Một đã có tới gần 4.000 thí sinh đăng ký. Trường được thí sinh đăng ký nhiều thứ hai là ĐH Nông Lâm (TP HCM) với hơn 1.300. Lượng hồ sơ còn lại nằm rải rác ở các trường đại học.



Tương tự, đại diện Sở GD&ĐT An Giang cũng thông tin, trong số hơn 21.000 hồ sơ nhận được thì có tới gần 9.000 bộ đăng ký vào ĐH An Giang. Tiếp đó là ĐH Cần Thơ hơn 5.000 bộ và ĐH Y Dược Cần Thơ hơn 900 bộ. Trường ở TP HCM được thí sinh của An Giang đăng ký nhiều nhất là ĐH Nông Lâm, nhưng cũng chỉ có khoảng gần 600.



Còn tại Đăk Lăk, toàn tỉnh có gần 50.000 hồ sơ, thì ĐH Tây Nguyên thu hút tới hơn 15.000, ĐH Công nghiệp TP HCM với hơn 2.700.







Năm nay ĐH địa phương tiếp tục hút thí sinh. Ảnh: Hoàng Thùy.

Theo Hải Duyên (VNE)



Theo bà Thanh Nga, sở dĩ thí sinh đăng ký thi nhiều tại đại học địa phương là để tiết kiệm chi phí ăn ở, đi lại và cả tiền học. "Hiện nay đại học địa phương cũng mở rộng với nhiều ngành đào tạo chứ không đơn thuần là sư phạm như trước nên các em có nhiều lựa chọn. Hơn nữa, đại học địa phương là trường công lập nên học phí nhẹ hơn các trường dân lập ở TP HCM", bà Nga nói.Điểm tiếp nhận hồ sơ của văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM năm nay nhận được khoảng 26.000 bộ. Trong đó, ĐH Sài Gòn có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất.Cũng như nhiều năm trước, lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay tập trung chủ yếu ở khối A vào các ngành kinh tế, kỹ thuật. Theo số liệu từ sở GD&ĐT thì gần một nửa lượng hồ sơ của các tỉnh là thuộc khối A, tiếp đó là khối B và D1. Trong khi đó lượng thí sinh dự thi khối C chỉ chiếm số ít. Đơn cử như Sở giáo dục tỉnh Bình Dương chỉ nhận được hơn 500 bộ, Tây Ninh hơn 700 bộ.Theo cán bộ tuyển sinh ở các Sở GD&ĐT, tình trạng sai sót trong việc hoàn thiện hồ sơ của thí sinh năm nay tăng đột biến. Lý do được các chuyên viên xác định là thông tin về mã ngành, mã trường của một số ĐH, CĐ trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh 2012" không chính xác. Vì vậy, thí sinh điền sai nhiều khiến công tác tiếp nhận hồ sơ gặp nhiều khó khăn.Một chuyên viên tuyển sinh của tỉnh Tây Ninh cho hay, có những trường công bố mã ngành, mã trường trong cuốn những điều cần biết một đằng, nhưng khi đi tư vấn cho thí sinh lại cung cấp thông tin một nẻo dẫn đến hàng loạt hồ sơ bị sai. Một số em thì tìm kiếm thông tin từ các nguồn trên mạng nên cũng dẫn đến không chính xác."Thậm chí một số trường chưa đủ điều kiện mở ngành nhưng vẫn quảng cáo chiêu sinh tràn lan, cho đến khi Bộ GD&ĐT kiểm tra và không cho phép tuyển thì hồ sơ của các em đã đóng gói. Gần đến hạn chót nộp, chúng tôi vẫn phải thông báo cho thí sinh rút lại hồ sơ để đăng ký vào những trường khác", chuyên viên này nói.