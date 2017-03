ĐH Huế: Điểm thi cao hơn từ 1-4 điểm so với năm ngoái

“So với năm ngoái, điểm thi thí sinh năm nay cao hơn. Đáng chú ý là Khoa Luật và ĐH Y - dược Huế có điểm cao hơn năm 2012 từ 1 đến 4 điểm. Một số ngành thuộc ĐH Nông lâm và ĐH Khoa học có điểm cao. Đặc biệt, điểm khối C khá cao so với năm ngoái” - TS Hòa nói.



Ngoài các trường và khối thi trên, các khối còn lại bình thường, ngang bằng và có thấp hơn năm trước. Đặc biệt trong 15 thủ khoa khối, có đến 10 thủ khoa học ở các trường thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong số đó có đến 5 thí sinh học ở THPT chuyên Quốc Học Huế.



Theo TS Hòa, năm nay ĐH Huế dễ tuyển sinh hơn vì có nhiều thí sinh điểm cao. Ngay sau khi Bộ có điểm chuẩn, ĐH Huế sẽ có ngay điểm chuẩn.



Trước đó, chiều 29/7, Đại học Huế đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh. Theo đó có 3 thí sinh đạt được 29,5 điểm đều thuộc khối B.



Theo đó, ba thủ khoa khối B với 29,5 điểm là em Trần Đức Thịnh (Toán 10; Sinh 9,5; Hóa 9,75). Nguyễn Cao Cường (Toán 10; Sinh 9,25; Hóa 10) và Nguyễn Minh Văn (Toán 10; Sinh 9,75; Hóa 9,5). Cả ba em đều thi vào ngành Y đa khoa, ĐH Y - Dược Huế. Điểm của thủ khoa khối B năm nay hơn năm trước 1 điểm.



Thủ khoa khối A là em Nguyễn Thị Hoàng đạt tổng điểm 28 (Toán 10; Lý 8,25; Hóa 9,5). Á khoa là em Nguyễn Quang Phú đạt tổng điểm 27,5 (Toán 9; Lý 8,5; Hóa 10).



Thủ khoa khối C là em Hoàng Thị Trà Nhung đạt tổng điểm 26,5 (Địa 9,5; Sử 9,5; Văn 7,5). Á khoa là em Nguyễn Thị Anh Thư đạt tổng điểm 26 (Địa 9; Sử 8,25; Văn 8,5). 8 Thí sinh xếp sau đều được 25,5 điểm.



Thủ khoa khối D là em Trương Thái Chân đạt tổng điểm 27 (Toán 9,25; Anh 9; Văn 8,75). Á khoa khối D là em Nguyễn Ngô Bảo Ngọc đạt tổng điểm 25,5 (Toán 8,5; Anh 9; Văn 7,75). Bảo Ngọc cũng chính là thủ khoa tốt nghiệp cao điểm nhất toàn quốc đợt vừa rồi.



Ở các khối năng khiếu, thí sinh cao điểm nhất khối M là em Trần Thị Ánh Nguyện đạt tổng điểm 22. Thí sinh cao điểm nhất khối T là em Trần Thị Hằng đạt tổng điểm 29.



Thủ khoa khối V (Kiến trúc) là em Thân Trọng Nhã Ngân đạt tổng điểm 35 (Toán 8,5; Lý 8; Vẽ 9,25) hơn thủ khoa khối V năm trước 5 điểm.





Theo Anh Việt - Đại Dương (DT)