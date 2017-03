ĐH Hùng Vương, ĐH Tài chính - QTKD dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn

Với Trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ, thủ khoa vào khối C đạt 25,5 điểm là thí sinh Đặng Thị Minh Phương, SBD 2717. Thủ khoa khối A là em Lê Anh Phúc, SBD 842, đạt 24,5 điểm. Thủ khoa khối B là thí sinh Đoàn Thị Mỹ Hạnh, SBD 1746 đạt 23 điểm.



Trao đổi với PV , ông Đỗ Tùng - Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Hùng Vương cho biết: Điểm thi của thí sinh vào trường năm nay nhỉnh hơn năm trước. Ngành Sư phạm dự kiến điểm chuẩn cao hơn năm trước khoảng 1 điểm. Chỉ tiêu nhà trường năm nay là 1.700, trong khi đó số thí sinh đến dự thi là 3.388. Do vậy, dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay nhiều ngành sẽ lấy bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường sẽ dành chỉ tiêu để xét tuyển NV2.



Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh cũng vừa công bố điểm thi tuyển sinh năm 2013. Thủ khoa khối A của trường đạt 22,5 điểm là em Nguyễn Tiến Đạt, SBD 165. Thủ khoa khối D1 của trường là thí sinh Nguyễn Thẩm Thu Hòa, SBD 1832 đạt 21,5 điểm.



Ông Lê Tuấn Hiệp, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Chỉ tiêu năm nay của trường là 1.300 mà chỉ có 1747 thí sinh đến dự thi. Do vậy, trường dự kiến lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ. Nhà trường dự kiến dành 800 chỉ tiêu xét tuyển NV2”.





Theo Hồng Hạnh (DT)