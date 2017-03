ĐH Ngoại thương HN mở thêm ngành cử nhân Luật

Theo lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, việc mở thêm ngành học mới này nhằm đáp ứng thực tế đào tạo của trường bởi trong xu thế hội nhập hiện tại thì khi theo đuổi các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế đòi hỏi phải nắm vững về luật.



Bên cạnh đó, hiện nay tỷ lệ luật sư ở Việt Nam còn thấp so với mức trung bình của các nước trên thế giới, thêm vào đó, chất lượng của đội ngũ luật sư còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, phần lớn các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam vẫn phải thuê luật sư nước ngoài làm đại diện, tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.



Ngành học này cũng là một nội dung cơ bản trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên Giai đoạn III do Liên minh Châu Âu tài trợ cho Chính phủ Việt Nam (EU-Việt Nam MUTRAP III) do Trường ĐH Ngoại thương thực hiện.



Sinh viên theo học chương trình cử nhân Luật Thương mại quốc tế không chỉ được trang bị kiến thức và sự hiểu biết về pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, về luật chơi của WTO, của ASEAN, của EU… mà còn tích lũy được kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại với các đối tác thuộc mọi châu lục trên thế giới, kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại và đặc biệt là kỹ năng tranh tụng tại các tòa án, trọng tài thương mại quốc tế cũng như tại cơ quan giải quyêt tranh chấp của WTO, của ASEAN, của EU…



Ngoài ra, SV được trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là sử dụng thành thạo tiếng Anh pháp lý để có thể trở thành các luật gia, luật sư, các trọng tài viên, các nhà hòa giải chuyên nghiệp trong môi trường thương mại toàn cầu…





Theo N.H ( Dân trí)