ĐH Tài chính Ngân hàng HN phải hủy kết quả trúng tuyển hàng trăm SV

Ngày 22/5, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội với mức phạt 70 triệu đồng do tuyển sinh sai đối tượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học chính quy năm 2012.



Cụ thể, Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã kiểm tra tại trường 571 hồ sơ sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2012, có 141 thí sinh chưa đúng đối tượng đào tạo liên thông (Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng loại trung bình, trung bình khá chưa đủ 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo đã được Nhà trường xét cho tham gia dự tuyển và trúng tuyển nhập học). Hành vi trên đã vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.



Thanh tra Bộ tiếp tục phạt ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 70 triệu đồng nữa vì tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học vượt chỉ tiêu được Bộ GD-ĐT thông báo, cụ thể: Năm 2012, số trúng tuyển nhập học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học chính quy là 571/400 chỉ tiêu liên thông (vượt 42,7%). Hành vi trên vi phạm quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.



Về biện pháp khắc phục hậu quả, Thanh tra Bộ GD-ĐT buộc Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội kiểm tra, rà soát và hủy bỏ quyết định trúng tuyển đối với các sinh viên trường đã tuyển sinh năm 2012 không đúng đối tượng đào tạo liên thông và 141 sinh viên do Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT qua kiểm tra hồ sơ tại trường đã phát hiện.



Đặc biệt, Thanh tra Bộ buộc Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội hoàn trả cho các sinh viên trường đã tuyển không đúng đối tượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học chính quy năm 2012 số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả do hành vi vi phạm về đối tượng đào tạo liên thông gây ra.



Bộ yêu cầu Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này. Quá thời hạn này, nếu cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.



Được biết, Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội đang giải trình với Bộ GD-ĐT để xem xét, giảm nhẹ hình thức phạt. Đặc biệt, đề nghị Bộ xem xét không hủy kết quả trúng tuyển của sinh viên.





