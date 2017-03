ĐH Tây Đô, ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2

Trường ĐH Tây Đô (Cần Thơ) xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 cho 22 ngành đào tạo bậc ĐH, CĐ chính quy và 9 ngành liên thông ĐH, CĐ năm 2013. Cụ thể, trường xét tuyển bổ sung đợt 2 cho 14 ngành đào tạo bậc ĐH các khối A, A1, B, C, D1 với mức điểm xét từ 13 đến 14 điểm. Xét tuyển bổ sung đợt 2 cho 8 ngành đào tạo bậc CĐ, các khối A, A1, B, D1, với mức điểm xét từ 10 đến 11 điểm.



Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố khu vực Tây Nam Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên điểm xét tuyển thấp hơn điểm sàn không quá 1 điểm (trừ các ngành: ĐH Dược, Điều dưỡng; CĐ Dược, Điều dưỡng). Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ theo khung chương trình do Bộ GD-ĐT quy định khi trúng tuyển nhập học.



Điểm ưu tiên khu vực: KV1 + 1,5 điểm, KV2-NT + 1 điểm, KV2 + 0,5 điểm; Đối tượng: Nhóm ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4) + 2 điểm và nhóm ưu tiên 2 (Đối tượng 5, 6, 7) + 1 điểm.





Thí sinh xem danh sách, điểm xét tuyển các ngành ĐH, CĐ tại đây.

Thí sinh xem ngành và mức điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 tại đây.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Bản gốc Giấy chứng nhận điểm thi ĐH, CĐ năm 2013; 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh; lệ phí: 30.000 đồng/hồ sơ.18 triệu đồng/học kỳ; Điều dưỡng: 10.000.000 triệu đồng/học kỳ. Các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Văn học, Việt Nam học: 5 triệu đồng/học kỳ; Nuôi trồng thủy sản: 6 triệu đồng/học kỳ; Công nghệ thực phẩm: 6,5 triệu đồng/học kỳ; Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 5,5 triệu đồng/học kỳ.Dược: 11 triệu đồng/học kỳ; Điều dưỡng 7,5 triệu đồng/học kỳ; Nuôi trồng thủy sản: 5,5 triệu đồng/học kỳ; Các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng: 4,5 triệu đồng/học kỳ; Các ngành: Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 5 triệu đồng/học kỳ.Ngoài ra, trường cũng thông báo xét tuyển liên thông bổ sung đợt 2 các ĐH, CĐ chính quy. Theo đó, trường xét bổ sung cho 5 ngành bậc ĐH với mức điểm từ 13 đến 14 điểm và 4 ngành bậc CĐ với mức điểm từ 10 đến 11 điểm.Hồ sơ gồm có: Bản gốc Giấy chứng nhận điểm thi; 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh; Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khoá CĐ (nếu xét tuyển liên thông ĐH) hoặc Trung cấp chuyên nghiệp (nếu xét tuyển liên thông CĐ) cùng ngành hoặc nhóm ngành.Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 từ ngày 11/9 đến hết ngày 30/9/2013. Thí sinh gửi hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường ĐH Tây Đô, số 68, lộ Hậu Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.(tỉnh Long An) vừa có thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 các ngành ĐH, CĐ năm 2013. Theo đó, trường tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐH, CĐ năm 2013 của những thí sinh đã thi vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, với 1.500 chỉ tiêu.Điểm chuẩn trúng tuyển dưới điểm sàn hệ ĐH, CĐ năm 2013 của Bộ GD-ĐT 1 điểm đối với thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc phiếu điểm thi ĐH, CĐ năm 2013; 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh; lệ phí: 30.000 đồng/hồ sơ.Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 12/9 đến 30/9/2013. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh- Trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An, số 938 QL1A, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An.Lệ phí nhập học: 250.000 đồng/thí sinh. Mức học phí, bậc ĐH: 320.000 đồng/tín chỉ; bậc CĐ: 280.000 đồng/tín chỉ.