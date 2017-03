ĐH Tiền Giang dự kiến sẽ xét tuyển nhiều nguyện vọng bổ sung

Thủ khoa của trường là em La Hoàng Huy (SBD 192) thi khối B ngành Công nghệ Sinh học (trong đó điểm số môn Toán 6,25 điểm, Sinh 7,75 điểm và Hóa 8,5 điểm).



Ngoài ra, trường có 2 á khoa cùng đạt 22 điểm là thí sinh Nguyễn Trọng Nhân (SBD 706) thi khối A ngành Công nghệ sinh học và thí sinh Dương Thị Mai Hương (SBD 54) thi khối C ngành Giáo dục tiểu học. Bên cạnh đó, ở khối A1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 20,5 điểm.



Theo thống kê, toàn trường có 1.038 thí sinh thi khối A, trong đó có 226 thí sinh đạt 13 điểm trở lên (mức điểm sàn năm 2012). Khối A1, có 36/168 thí sinh đạt 13 điểm trở lên. Còn khối B, chỉ 76/531 thí sinh đạt 14 điểm. Khối C chỉ có 28/113 thí sinh đạt 14,5 điểm trở lên và khối D có 58/390 thí sinh đạt 13,5 điểm trở lên.



Cũng theo điểm thi của thí sinh vừa được công bố, đa số các ngành của trường khả năng sẽ phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung mới có thể tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy vậy, riêng với ngành Giáo dục tiểu học khả năng điểm chuẩn sẽ tăng mạnh. Nếu theo điểm chuẩn năm ngoái thì khối A, ngành này sẽ có 110 thí sinh đạt được 13 điểm trở lên, khối C có 28 thí sinh đạt được 14,5 điểm trở lên và khối D có 43 thí sinh đạt mức điểm từ 13,5 điểm trở lên. Trong khi đó, ngành này chỉ lấy chỉ tiêu là 50.





Theo Lê Phương (DT)