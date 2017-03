ĐH Tiền Giang dự kiến tuyển đủ chỉ tiêu

Thông tin trên được lãnh đạo nhà trường báo cáo với đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu kiểm tra chấm thi tại trường vào sáng ngày 18/7.



Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Trường ĐH Tiền Giang cho biết, nhà trường cho tổ chức chấm thi các môn tự luận từ ngày 12/7.



Theo thống kê của trường, tính đến hết ngày 17/7, đối với khối C, trường đã chấm trên 90 bài môn Văn, có 18 bài đạt điểm 5 trở lên (tỷ lệ 20%); môn Lịch sử cũng đã chấm gần 90 bài, có 9 bài điểm 5 trở lên (tỷ lệ 11%) và môn Địa lý có khoảng 17 bài từ 5 điểm trở lên (tỷ lệ khoảng 28%).



Đối với môn Văn khối D, mức điểm từ 5 trở lên chiếm trên 18%. Còn môn Toán khối A, qua thống kê ban đầu, mức điểm từ 5 trở lên chỉ khoảng gần 2%.



Lãnh đạo Trường ĐH Tiền Giang đánh giá, nhìn chung khối C năm nay có phổ điểm trung bình cao hơn năm trước rất nhiều. Dự kiến năm nay trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu.



Chỉ tiêu của trường ĐH Tiền Giang năm nay tuyển 800 SV cho 7 ngành ĐH và 1.720 cho 14 ngành bậc CĐ. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi tại trường năm nay khoảng 80%.





Theo Huỳnh Hải (DT)