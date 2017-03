ĐH Trà Vinh công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét nguyện vọng bổ sung đợt 1

Đối với bậc ĐH, mức điểm dao động từ 13 đến 16 điểm tùy vào từng ngành đào tạo. Điểm xét tuyển là điểm dành cho học sinh phổ thông KV3 (không ưu tiên); Ưu tiên giữa các khu vực cách nhau 0,5 điểm; Ưu tiên giữa các nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm.



Cụ thể các ngành: Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Thú y, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản (A: 13, B: 14), Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông tin (A, A1: 13), Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (A, A1: 13), Luật (A: 13, C: 14,5, D1: 13,5); Quản trị văn phòng (A: 13, A1: 13, C: 14,5, D1: 13,5), Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng (A: 13, A1: 13, D1: 13,5), Kinh tế (A: 13, D1: 13,5), Ngôn ngữ Anh (D1: 13,5), Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ Khmer, Sư phạm Ngữ văn (C: 14,5, D1: 13,5), Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (C: 14,5), Giáo dục mầm non (A: 15, C: 16, D1: 16, M: 15,5).



Đối với bậc CĐ, các ngành tuyển khối A, A1: 10 điểm; khối B: 11 điểm; khối C: 11,5 điểm; khối D1, M: 10,5 điểm.



Trường ĐH Trà Vinh cũng thông báo xét tuyển 2.700 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung (đợt 1) cho 43 ngành đào tạo bậc ĐH và CĐ.



Đối với bậc ĐH, tuyển 1.800 chỉ tiêu cho 21 ngành với mức điểm xét từ 11,5- 13 điểm KV1, từ 12- 13,5 điểm KV2-NT, từ 12,5 – 14 điểm KV2, từ 13- 14,5 điểm KV3.



Xét tuyển các ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Ngôn ngữ Khmer, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngôn ngữ anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị văn phòng, Luật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật và điều khiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Xét nghiệm y học, điều dưỡng.



Đối với bậc CĐ, tuyển 900 chỉ tiêu cho 22 ngành với mức điểm xét từ 8,5- 10 điểm KV1, từ 9- 10,5 điểm KV2-NT, từ 9,5- 11 điểm KV2 và từ 10- 11,5 điểm KV3.



Xét tuyển các ngành: Giáo dục mầm non, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Việt Nam học, Tiếng anh, Khoa học thư viện, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị văn phòng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Chăn nuôi, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng thủy sản, Dịch vụ thú y, Công tác xã hội, Xét nghiệm y học, Điều dưỡng.



Điểm ưu tiên đối tượng: Nhóm ĐTƯT 1 (ĐT01, ĐT02, ĐT03, ĐT04) được ưu tiên thêm 2 điểm tương ứng theo từng khu vực; Nhóm ĐTƯT 2 (ĐT05, ĐT06, ĐT07) được ưu tiên thêm 1 điểm tương ứng theo từng khu vực.



Đối tượng tuyển là các thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH (đối với bậc ĐH) hoặc kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ (đối với bậc CĐ) theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng của trường (không có môn nào bị điểm 0).



Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/8 đến 17h ngày 31/8/2012 (đợt 1);



Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường dự thi (hoặc bản photo có công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi); 2 phong bì đã dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ và điện thoại liên lạc của thí sinh; Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng/hồ sơ.



Hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường ĐH Trà Vinh, số 126, Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.





