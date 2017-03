ĐH Văn hóa TPHCM: Nhiều ngành thừa chỉ tiêu

Có hai á khoa cùng được 25,5 điểm là thí sinh Nguyễn Thị Phượng Linh (SBD 231) thi khối C vào ngành Văn hóa học và thí sinh Huỳnh Ngọc Như (SBD 1678) thi vào ngành Quản lý văn hóa.



Năm nay, trường có 1.294 thí sinh dự thi, trong đó khối C đông nhất với 647 thí sinh dự thi. Ở khối này, chỉ có 217 thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Lịch sử. Nếu tính theo điểm sàn năm ngoái thì có 407 thí sinh đạt điểm từ 14 trở lên.



Khối D1 có 502 thí sinh dự thi, thủ khoa của khối là thí sinh Nguyễn Xuân Mai (SBD 1052). Có 197/502 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên (mức điểm sàn năm ngoái).



Nếu tính theo mức điểm từ 13 trở lên thì toàn trường có 850 thí sinh đạt được. Năm nay, nhiều ngành có lượng thí sinh dự thi rất ít so với chỉ tiêu của trường. Cụ thể như ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm chỉ tiêu 120 chỉ có 95 thí sinh đạt tổng điểm 13 trở lên; ngành Văn hóa học chỉ tiêu 100 nhưng chỉ có 51 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên. Ngành Khoa học Thư viện chỉ tiêu 60 nhưng chỉ có 28 thí sinh đạt 13 điểm trở lên; ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam có chỉ tiêu là 40 thì chỉ có 12 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên.



Năm nay, chỉ tiêu của trường ở hệ ĐH là 900, hệ CĐ 430. Với tình hình này thì trường phải xét tuyển thêm nhiều nguyện vọng mới đủ chỉ tiêu.





Theo Lê Phương (DT)