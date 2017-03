ĐH vừa làm vừa học: Cửa mở cho nhu cầu lấy bằng ĐH

Thi ĐH vừa làm vừa học không quá khó, học phí không cao nên hình thức học này thu hút rất nhiều người, nhất là những người không đậu cửa chính quy.

Hầu như hệ ĐH vừa làm vừa học không thiếu một ngành nào, từ điều dưỡng đa khoa, điều dưỡng răng hàm mặt, xét nghiệm y học, thú y, công nghệ thực phẩm, đến sư phạm, luật, báo chí truyền thông, kế toán, tài chính-ngân hàng, ngôn ngữ Anh, kỹ thuật cơ điện tử, quản lý đất đai... Hình thức học cũng đa dạng, tùy từng trường sẽ tổ chức bán tập trung đến tập trung hoặc tổ chức học hai ngày cuối tuần và học tập trung trong tháng hè...

Chỉ cần tốt nghiệp THPT

Vừa trúng tuyển hệ ĐH vừa làm vừa học ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Nguyễn Quân cho biết: “Tôi chỉ phải thi môn tiếng Anh, thay vì phải thi tuyển môn văn và toán, do tôi đang là sinh viên chính quy nên được miễn. Đề thi khá nhẹ nhàng, dễ hơn rất nhiều so với đề thi ĐH chính quy”. Trong khi đó, Lê Thị Kim Yến, đang làm cho một công ty nhà nước, cho hay: “Trước đây đã tốt nghiệp CĐ nhưng do yêu cầu của cơ quan, tôi phải học lên ĐH để nâng cao trình độ. Suy nghĩ rất kỹ nên tôi không chọn liên thông mà chọn ĐH vừa làm vừa học để có thời gian đi làm và đi học phù hợp. Dù phải thi tuyển ba môn như học sinh mới tốt nghiệp THPT nhưng khi học ôn và thi xong thì thấy không có gì khó khăn”.

Cử nhân điều dưỡng Trường ĐH Thăng Long trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Sau hai năm không thi đậu vào ngành kỹ thuật điện-điện tử, Trần Ngọc Trung quyết định thi hệ vừa làm vừa học Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Trung cho biết học trung cấp chuyên nghiệp sẽ tốn nhiều thời gian, rồi phải mất thời gian liên thông, trong khi học ĐH vừa làm vừa học khi tốt nghiệp vẫn được cấp bằng kỹ sư. Thêm vào đó, ban ngày Trung đi làm công ty của anh họ, còn các buổi tối học tập trung tại trường. “Vừa được học, vừa được làm tôi thấy thời gian không hoang phí. Trong khi trước đây cứ mãi đi luyện thi, không làm gì ra tiền mà thời gian cũng thừa nhiều” - Trung nói.

Chỉ với tấm bằng tốt nghiệp THPT cùng số vốn gia đình cho, Minh Trực mở một cửa hàng bán điện thoại, linh kiện điện tử để kinh doanh. “Để quản lý bài bản “ra ngô ra khoai” nên tôi đăng ký hệ vừa làm vừa học ngành kế toán của Trường ĐH Mở TP.HCM liên kết với Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ. Học ban đêm, kinh doanh ban ngày, tôi còn nhận hồ sơ làm dịch vụ khi khách hàng cần. Vừa học vừa làm để tích lũy vốn nâng cấp cửa hàng kinh doanh linh kiện máy tính trong tương lai” - Minh Trực cho biết.

Mở rộng đào tạo cho các tỉnh

Hầu hết các trường ĐH lớn đều tổ chức đào tạo hệ ĐH vừa làm vừa học tại các tỉnh nhằm phủ rộng kiến thức cho mọi đối tượng. Theo TS Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), hằng năm ngoài tuyển sinh ngành báo chí, ngôn ngữ Anh, lịch sử, lưu trữ-quản trị văn phòng, văn học, xã hội học tại TP.HCM, trường còn tuyển sinh tại các tỉnh Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình Định, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ… Thí sinh có một trong các loại bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ, ĐH đều được đăng ký. Trường miễn thi tuyển đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường ĐH, những thí sinh đạt điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy. Ngoài ra, tùy từng ngành, thí sinh chỉ thi môn chuyên mà không thi hai môn còn lại nếu đang là sinh viên các trường ĐH, hệ chính quy, đã học xong khối kiến thức giáo dục đại cương (có bảng điểm xác nhận học hết ba học kỳ đầu).

PGS-TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết điều kiện dự thi vừa làm vừa học của trường sẽ tuyển cả đối tượng trung cấp nghề. Theo đó, người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp THCS, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học sẽ được xem xét. Trường ĐH Cần Thơ tuyển nhiều ngành như ngôn ngữ Anh, công nghệ thực phẩm, kinh tế thủy sản, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán, công nghệ thông tin, luật, kinh doanh quốc tế, quản lý đất đai… Ngoài Cần Thơ, trường cũng đặt lớp đào tạo tại các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long…

Các trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Sài Gòn tuyển sinh đào tạo sư phạm các ngành giáo dục đặc biệt, giáo dục chính trị, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm toán, sư phạm tin, sư phạm vật lý… ThS Tạ Quang Lâm, quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: “Một số ngành như giáo dục đặc biệt, giáo dục chính trị… đòi hòi thí sinh phải tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên. Thí sinh trúng tuyển học ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần hoặc các buổi tối thứ Ba, Năm hoặc học tập trung hai tháng hè trong năm học”.

QUỐC DŨNG