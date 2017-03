ĐH vùng: Thí sinh đến làm thủ tục thi đợt 2 đạt gần 80%

Theo thông tin từ ĐH Quảng Nam cho biết, trong đợt thi ĐH lần 2 năm 2012, Trường ĐH Quảng Nam có 2.501 hồ sơ đăng ký dự thi.



Báo cáo nhanh của Ban tuyển sinh nhà trường cho biết, trong buổi sáng ngày 8/7, có 1.987/2.501 (gần 80%) thí sinh đến đăng ký dự thi và hoàn thiện các thủ tục liên quan.



Trong đó, khối B có 524/682 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 77%), khối C có 903/1.130 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 80%), khối D1 có 430/534 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 80%), khối M có 130/155 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 84%).



Sáng ngày 9/7, các thí sinh dự thi khối B sẽ thi môn Sinh vật, hình thức thi trắc nghiệm với thời gian 90 phút; các khối còn lại thi môn Ngữ văn và tự luận.



Riêng đối với thí sinh thi vào khối M (ngành Giáo dục mầm non), sau khi thi hai môn văn hóa gồm Ngữ văn và Toán thì sáng ngày 10/7, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn năng khiếu với 3 nội dung: đọc, kể chuyện diễn cảm và hát.



Đợt thi lần thứ 2 này, thí sinh thi vào trường ĐH Quảng Nam sẽ được thi tại 2 điểm gồm cơ sở tại Trường ĐH Quảng Nam với các khối B, C và M; tại trường THPT Trần Cao Vân thi khối D1, tổng cộng 70 phòng thi. Ngoài ra, trường đã điều động 201 cán bộ và 60 SV tình nguyện coi thi.



Cũng trong ngày đầu làm thủ tục dự thi, qua kiểm tra không có sai sót nào trong thủ tục dự thi của các thí sinh tại trường ĐH Quảng Nam.



Theo thống kê từ Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), trong đợt 2, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, trường có 5.310 hồ sơ đăng ký dự thi. Sáng nay 8/7, có 3.985 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt hơn 75%.



Trong đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, trường ĐH Hồng Đức có 2.438 thí sinh đăng ký dự thi khối B, 956 thí sinh đăng ký dự thi khối C, 1.393 thí sinh đăng ký dự thi khối D1 và 523 thí sinh đăng ký dự thi khối M. Các thí sinh sẽ dự thi tại tại 7 điểm thi với 172 phòng thi, thuộc Cơ sở 1, Cơ sở 2 ĐH Hồng Đức, THPT Đào Duy Từ và THPT chuyên Lam Sơn.







Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hoàng Văn - Duy Tuyên)

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi và học quy chế thi. (Ảnh: Hoàng Văn - Duy Tuyên)

Kết thúc buổi làm thủ tục dự thi sáng nay 8/7, trường có 3.985 thí sinh tới làm thủ tục đạt 75,04%. Các thí sinh đến làm thủ tục thi đúng giờ, đúng địa điểm thi.Một số thí sinh sai sót trong hồ sơ như: quê quán, ngày tháng năm sinh hay các chế độ ưu tiên, tại buổi làm thủ tục, các thí sinh đã Hội đồng thi khắc phục.Cũng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 - 2013, trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển sinh 6 ngành ĐH chính quy, gồm: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch, Hội họa và Đồ họa với 300 chỉ tiêu. Ngoài ra nhà trường còn xét tuyển 13 ngành cao đẳng với 850 chỉ tiêu.Năm nay, trường có 464 thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển ở các khối C, D1, H và N. Nhà trường đã thành lập 1 hội đồng thi với 10 phòng thi tại cơ sở 2 của trường ở số 20, đường Nguyễn Du, TP Thanh Hóa. Kết thúc buổi làm thủ tục thi có 375 thí sinh tới làm thủ tục đạt 80%Để cho các thí sinh và người nhà đến dự thi tìm phòng trọ cũng như tới các điểm thi được thuận lợi, tại các điểm thi, bến xe, nhà ga, các đội sinh viên tình nguyện đã tiếp tục tổ chức cắm chốt để hướng dẫn, tư vấn và giúp đỡ các thí sinh cũng như người nhà tới điểm thi được thuận lợi, đạt kết quả tốt nhất.Vào sáng nay 8/7, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi đợt 2 ĐH, CĐ 2012 vào ĐH Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo ghi nhanh từ Ban tuyển sinh ĐH Huế, có tổng số 32.185 thí sinh có mặt trong tống số 40.161 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm tỷ lệ 80,14%. Trong đó, thí sinh khối B là 18.721/24.108 (tỷ lệ 77,65%); thí sinh khối C là 5.341/6.452 (82,78%), khối D 6.143/7.376 (83,28%); khối H là 387/427 (90,63%); khối M là 1.006/1.124 (89,50%) và khối T là 587/674 (87,09%).Như vậy, ngoại trừ các khối năng khiếu (H, T, M) chiếm tỷ lệ dự thi cao thì trong 3 khối thi còn lại (B,C,D) thì khối D chiếm tỷ lệ dự thi cao nhất: 83,28%.Tổng số điểm thi đợt 2 là 57 với 1.143 phòng thi trải rộng tại TP Huế và các huyện, thị xã Số cán bộ coi thi đợt này cũng gấp 3 lần đợt 1 với 3.467 cán bộ (giáo viên, sinh viên năm cuối).Cũng trong buổi tập trung đầu tiên, nhiều đường phố tại TP Huế đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi thí sinh ra về. Một thí sinh nữ tên Nguyễn Thị Thúy (SN 1994, quê huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đi xe máy với chị đã bị xe khách tông tử vong khi đang trên đường đến điểm thi tập trung.Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, sáng nay có hơn 15.700 trong tổng số hơn 19.400 thí sinh đã ĐKDT đến các điểm trường làm thủ tục thi, đạt tỷ lệ 80,8%.Trong đó, HĐCT ĐH Sư phạm Đà Nẵng II có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi cao nhất: 86,74%. Thống kê theo khối thi, khối D có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục thi cao nhất: 88%; khối B: 74,6%; khối C: 68,9%, khối M: 68,5%. Trong số các thí sinh điều chỉnh thông tin ĐKDT trong buổi làm thủ tục thi, đặc biệt có một trường hợp thí sinh đổi trường đăng ký dự thi. Thí sinh này đăng ký dự thi khối B vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng nhưng lại nhầm sang trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.