ĐH Y dược TP.HCM: số bài đạt 9,5 điểm đếm không xuể

Theo TRẦN HUỲNH (TTO)



“Số bài đạt điểm 9 và 9,5 đếm không xuể. Nhiều khả năng điểm năm nay sẽ cao hơn năm ngoái” - ông Xuân nói.PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - cho biết nhà trường đã hoàn tất khâu chấm thi môn toán. Nhìn chung điểm bình quân tăng khoảng 1-1,5 điểm so với năm ngoái. Một túi bài thi có điểm bình quân 4, 5 điểm, dãy điểm tập trung nhiều ở mức 4, 5, 6.Theo đánh giá của ông Dũng, cách ra đề thi môn toán năm nay của Bộ GD-ĐT khá hay, thí sinh học lực trung bình vẫn có thể làm bài được, kiếm điểm ở các câu dễ. Tuy nhiên, ở môn toán cuối cùng vẫn không có bài thi đạt điểm tối đa, bài đạt điểm cao nhất là 9,25. Đặc biệt có rất nhiều bài đạt điểm 7, 8. Cũng theo ông Dũng, trường đã quét xong các môn trắc nghiệm nhưng hiện vẫn chưa có CD đáp án của bộ nên chưa biết điểm các môn này.Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) ở môn toán khối A và B đến nay vẫn chưa có điểm 10. Ở khối A bài đạt điểm cao nhất là 9,75. Theo TS Nguyễn Kim Quang - phó hiệu trưởng nhà trường - nhìn chung ở môn toán số bài đạt mức điểm 5, 6, 7 nhiều hơn so với năm ngoái. Nếu so sánh điểm bài thi môn toán của khối A và B thì ở khối B phổ điểm cao hơn. Dự kiến nhà trường sẽ hoàn tất khâu chấm thi trong ba ngày tới.TS Lê Chí Thông - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - cho biết đến thời điểm này trường đã chấm gần xong và đang chấm kiểm tra 5% số bài thi môn toán. Nhìn vài bảng điểm riêng lẻ thấy mức điểm nhỉnh hơn năm ngoái một tí nhưng không có sự chênh lệch nhiều. Đề thi môn toán năm nay phân loại thí sinh rất rõ, số bài đạt 5, 6, 7 điểm rất nhiều nhưng số bài đạt mức điểm từ 8 trở lên ít hơn. Thống kê sơ bộ chỉ có chừng bốn bài đạt điểm 10 ở môn toán. Trường cũng đã quét xong các môn trắc nghiệm nhưng hiện vẫn đang chờ CD đáp án của bộ.Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM hiện đã chấm được khoảng 1.000 bài thi môn toán. Theo ông Thái Doãn Thanh - trưởng phòng đào tạo nhà trường - nhìn chung thí sinh làm bài khá hơn nên khả năng điểm thi sẽ cao hơn năm trước một chút. Ở môn toán (khối A, D1) phổ điểm trung bình dao động từ 4 - 6 điểm và đã có một số bài đạt 8, 9 điểm.Trong khi đó, ThS Trịnh Minh Huyền - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng - cho biết hiện trường đang chấm rà soát lại thêm một lần nữa. Theo các cán bộ chấm thi thì môn toán năm nay thí sinh làm bài tốt hơn năm ngoái nên dự kiến phổ điểm sẽ cao hơn. Điểm toán khối D1 cao hơn hẳn khối A. Hiện đã có 1 bài đạt điểm 10 môn toán khối B. Ở môn văn điểm cũng khá hơn năm ngoái, bài đạt cao nhất 8,25 điểm.Còn tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, tính đến 17-7 môn toán khối B đã có ba bài đạt điểm 10 và 12 bài điểm 9. Phổ điểm nhiều chất từ 4-5,5. “Kết quả chấm kiểm tra 5% cho thấy kết quả chấm vòng 1 chính xác, chỉ có vài trường hợp điểm lệch 0,25” - TS Trần Đình Lý, trưởng phòng đào tạo nhà trường, thông tin.