ĐH Y Hà Nội: 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm

Đặc biệt, trong số 17 thủ khoa này có thí sinh Lê Xuân Hoàng (học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa) cũng là thủ khoa của Trường ĐH Thủy lợi.

Dự kiến hai ngành có điểm trúng tuyển cao nhất năm ngoái sẽ tăng 1-2 điểm là ngành y đa khoa (27-28 điểm) và ngành răng hàm mặt (25-26 điểm), các ngành còn lại sẽ tăng ít nhất 1 điểm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng, cho biết: “Hội đồng tuyển sinh đang cân nhắc để xác định điểm trúng tuyển như thế nào để tránh trường hợp 9 điểm/môn thi vẫn trượt ĐH như trước đây. Ngành y đa khoa dù có 550 chỉ tiêu nhưng có hơn 110 thí sinh đã được xét tuyển thẳng nên chỉ tiêu cần tuyển chỉ còn hơn 400. Trong khi đó, số thí sinh đạt 27 điểm trở lên đã có hơn 700 và chủ yếu đăng ký vào ngành y đa khoa”. Học viện Quân y công bố điểm thi ngành đào tạo hệ ĐH quân sự, đào tạo cho Bộ Công an và hệ ĐH dân sự. Học viện có tám thí sinh cùng đạt 29 điểm, trong đó có bốn thí sinh làm tròn điểm từ 28,75. Học viện chỉ đào tạo ngành y đa khoa, riêng hệ dân sự có đào tạo thêm ngành dược học. Dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tăng 1-3 điểm so với 21-25,5 điểm của năm trước. Trường ĐH Y Hải Phòng dự kiến nhiều ngành tăng 2-3 điểm, riêng ngành dược học dự kiến tăng 6 điểm so với mức điểm 18 của năm trước.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến điểm trúng tuyển là 20 cho khối A và khối A1, chung cho tất cả ngành. Trường không xét các nguyện vọng kế tiếp và không tuyển sinh hệ CĐ. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dự kiến ngành công nghệ thực phẩm: A-A1 19,5, B 20,5; đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, công nghệ sinh học: A-A1 18,5, B 19; công nghệ hóa học: A-A1 17,5, B 18,5; kỹ thuật môi trường A-A1 16,5, B 17,5; chế biến thủy sản: A-A1 15,5, B 16; quản trị kinh doanh: 16; tài chính-ngân hàng, kế toán: 15; công nghệ thông tin: 14,5; điện tử, công nghệ chế tạo máy bằng điểm sàn ĐH.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có 970 thí sinh đạt từ 13,5 điểm trở lên (đã cộng ưu tiên) tùy theo khối thi, trong khi chỉ tiêu 780. Dự kiến ngành Việt Nam học sẽ không lấy bằng điểm sàn như các năm trước mà sẽ tăng 2-2,5 điểm lên mức 17-18 điểm, các ngành còn lại sẽ bằng điểm sàn và xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 3.000 chỉ tiêu thì có hơn 3.500 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (mức điểm cao nhất năm trước). Dự kiến các ngành khối kỹ thuật, xã hội sẽ tăng 1-2 điểm; còn một số ngành khối kinh tế giảm khoảng 1 điểm.

QUỐC DŨNG