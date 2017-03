ĐHDL Hồng Bàng: Bị SV phản đối, trường ngưng tăng học phí

Đến cuối giờ chiều, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Để tránh cho sinh viên quá bức xúc, ảnh hưởng đến sức khỏe, tình cảm và việc học tập, nhà trường sẽ không tăng học phí ngay trong học kỳ II này. Mức học phí vẫn giữ như cũ (học kỳ I). Việc tăng học phí sẽ bắt đầu áp dụng cho khóa học mới vào cuối 2009 này”.

Trước đó, nhà trường quy định từ ngày 14-3, mức học phí được áp dụng cho các chuyên ngành của các khoa như sau: kỹ thuật y học: 13.980.000 đồng/năm; ngành điều dưỡng đa khoa: 11.980.000 đồng/năm; chuyên ngành công nghệ spa và y sinh học TDTT: 9.980.000 đồng/năm; kiến trúc công trình: 8.980.000 đồng/năm; các ngành còn lại đều thu học phí ở mức 6.980.000 đồng/năm.

Như vậy, so với học phí học kỳ I thì mức học phí tăng thêm 500.000 đồng so với thông báo đầu năm. Đặc biệt, những sinh viên đến học kỳ II mới đóng học phí thì mức học phí lại tăng thêm một triệu đồng so với thông báo đầu năm. Nhà trường lý giải tăng học phí là để phục vụ việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học của trường.

Phản hồi của bạn đọc :

Họ tên độc giả: Trương Tấn Pha

Địa chỉ: Dương Quảng Hàm, Gò vấp, TP. HCM

Email: vukts@...

Nội dung:

Hôm nay, tôi đến cơ sở 215 Điện Biên Phủ của trường ĐHDL Hồng Bàng để đóng học phí học kỳ II cho đứa em. Hai anh em phải chờ đợi từ 14h đến 16h20 mới hòan thành xong việc đóng học phí. Cảnh tượng vô cùng lộn xộn vì quá đông sinh viên. Nhân viên thì làm việc rất thiếu chuyên nghiệp, luôn quát tháo sinh viên. Sinh viên muốn đóng học phí phải ghi vào phiếu đăng ký. Tuy nhiên, số lượng phiếu phát cho sinh viên lại quá ít. Người có người không. Nhiều bạn sinh viên đến rất sớm để đóng học phí nhưng khi đọc đến tên mà không thấy người đâu thì phiếu đã bị nhân viên thu ngân xé không thương tiếc (dù nhiều sinh viên đã hô có rất to và đang chen lấn để lên được phía trên). Vậy là đành phải làm lại từ đầu. Có một bạn nữ tủi quá khóc luôn tại chỗ. Có ai đó thử đến xem mới thấy ngán cảnh đóng học phí - chưa kể các sinh viên từ khắp các cơ sở của trường Hồng Bàng về 215 Điện Biên Phủ để đóng học phí nhưng phải chạy đi chạy lại vài lần mới xong. Ngồi nghe sinh viên than phiền càng ngán hơn nữa: học thiếu phòng, thiếu máy chiếu, phòng xuống cấp, học mà chẳng biết sau này ra trường làm cái gì ???..v.v. Chưa kể, sinh viên phải chạy liên tục từ cơ sở này qua cơ sở khác, lịch thi thì nhầm lên nhầm xuống,…