ĐHQG TP.HCM thí điểm bỏ thi một số ngành

Các ngành này dự kiến sẽ là: hải dương học và khí tượng thủy văn, một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn cùng các chương trình liên kết của Trường ĐH Quốc tế. Việc xét tuyển sẽ căn cứ trên kết quả học tập và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, ĐHQG TP.HCM cũng xác định sẽ không tăng nhiều chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường thành viên. Tuy tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐHQG TP.HCM sẽ bằng 102,5% so với năm 2009 nhưng phần tăng chủ yếu là do tuyển sinh cho khoa y mới thành lập. Chỉ có hai trường được tăng chỉ tiêu là ĐH Bách khoa và ĐH Quốc tế nhưng tỉ lệ tăng không nhiều. Trong khi đó, Khoa kinh tế và Trường ĐH Khoa học tự nhiên bị giảm chỉ tiêu do tuyển vượt chỉ tiêu trong những năm trước đó.

Ngoài ra, trong tuyển sinh 2010, các trường thành viên của ĐH này dự kiến mở thêm một số ngành mới. Trong đó, Trường ĐH Bách khoa mở một ngành mới và xét tuyển thêm kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp cho ngành mới này; Trường ĐH Quốc tế mở thêm ngành kỹ thuật công nghiệp - hệ thống và ngành kỹ thuật y sinh...

Theo VÕ HÙNG (TTO)