Đi chơi Noel, học sinh nhặt được của rơi trả lại cho khách du lịch

Theo đó, vào khoảng 19 giờ tối ngày 24/12, trong lúc đi dạo chơi trên đường Bạch Đằng, phố cổ Hội An, 5 học sinh lớp 9/2 Trường THCS Lý Thường Kiệt (gồm các em: Ngô Huỳnh Hiếu, Trần Văn Khánh, Huỳnh Ngọc Hưng, Dương Phú Hải, Huỳnh Kim Kỳ) đã nhặt được 1 cái ví trong đó có hơn 24 triệu đồng tiền Việt, tiền đôla và một số giấy tờ. Sau khi nhặt được ví, các em đem đến cơ quan Công an Thành phố Hội An giao nộp và trả lại người mất là một Việt kiều Úc.



5 học sinh của trường THCS Lý Thường Kiệt nhặt được của rơi trả lại người mất. (Ảnh: Phòng GD-ĐT TP Hội An cung cấp) Thầy Huỳnh Hướng cho biết, các học sinh này đều có hoàn cảnh khó khăn, hầu hết cha mẹ đều làm nông, hoặc làm thợ hồ, như em Huỳnh Kim Kỳ, cả cha mẹ đều làm nghề lưới cá trên sông Thu Bồn. Được biết, trước đó, ngày 13/12, có 2 học sinh lớp 6/2 Trường THCS Lý Thường Kiệt, em Lê Thị Trà và em Võ Thị Bích, cũng nhặt được gần 6 triệu đồng và đã giao nộp cho UBND xã Cẩm Kim.