Đi thăm học sinh ốm, một thầy giáo chết đuối

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 31/0, tại khu vực Bến Bãi trên sông Ngàn Trươi, (thuộc xóm 8, xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Nạn nhân là thầy giáo Nguyễn Đường (SN 1984, trú tại xóm Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang), hiện đang là giáo viên dạy nhạc kiêm Tổng phụ trách Đội TNTP HCM của trường THCS Hương Thọ, huyện Vũ Quang.



Trước đó, biết tin học sinh của mình ốm, thầy Đường cùng 4 giáo viên khác đến gia đình anh Nguyễn Đình Đoan (trú tại xóm 8, xã Hương Thọ) để thăm hỏi và động viên em Nguyễn Thị Thắm (học sinh lớp 7, trường THCS Hương Thọ) đến trường.



Đến khoảng 22h cùng ngày, các giáo viên chào gia đình để về. Qua khúc sông Ngàn Trươi, do con thuyền quá nhỏ, chỉ đảm bảo an toàn cho ba giáo viên đi cùng, thầy Đường cùng 1 giáo viên khác tình nguyện bơi sang sông. Song nước sông chảy xiết, thầy Đường đã bị cuốn trôi đi mất.



Ngay sau đó, các giáo viên vội vã tri hô người dân đến ứng cứu. Nhưng trời tối, nước sông dâng cao nên mãi đến 10h40 ngày 1/9, thi thể thầy Đường mới được tìm thấy cách chỗ trôi khoảng 30m.



Được biết, mấy ngày gần đây, do mưa nắng thất thường, nước dòng sông Ngàn Trươi dâng cao và chảy rất mạnh.



Theo Hồng Thúy (VNN)