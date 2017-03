Đi tong 12 năm vì "dế" kêu phút chót

Nhầm mã đề, thí sinh được bù 10 phút



Sáng 5/7, trong ngày thi cuối cùng, ở môn thi Hóa học, tại Trường ĐH Giao thông Vận tải HN đã xảy ra sự cố nhầm mã đề tại 6 điểm thi của trường.







Trường "toát mồ hôi" tổ chức thi



Theo số liệu dự toán, kì thi ĐH lần 1 năm nay Trường ĐH Thương Mại HN phải bù lỗ khoảng 2 tỷ đồng (kinh phí về trang bị cơ sở vật chất, chi phí chấm thi, coi thi, thuê địa điểm thi,...) do lượng thí sinh “ảo” lớn.



GS.TS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Kì thi ĐH 3 chung có rất nhiều ưu điểm. Bản thân mình thấy vẫn nên duy trì cách làm này. Việc đăng kí, nộp bao nhiêu hồ sơ dự thi là quyền của thí sinh. Về lâu dài cần có giải pháp nhằm hạn chế số lượng hồ sơ 'ảo'.



Bản thân chúng tôi mấy năm nay số lượng hồ sơ “ảo” khá cao. Nhà trường phải chịu nhiều áp lực, chạy toát mồ hôi lo chuẩn bị công tác thi ĐH được diễn ra thuận lợi.



Theo ước tính năm nay Trường ĐH Công nghiệp HN cũng phải bù lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng chi phí cho đợt thi ĐH lần 1. Tuy vậy, theo đại diện nhà trường: “Chúng vẫn vui vì phần nào điều đó chứng tỏ thí sinh vẫn lựa chọn thi vào đây và cố gắng chuẩn bị chu đáo để công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, an toàn”.

Một số đề thi có mã đề 318 nhưng trang 2 lại có mã 482. Được biết, toàn bộ đề thi của trường năm nay do ĐH Kinh tế Quốc dân in sao và bán lại nên có thể do lúc làm đề bị nhầm.Thông tin từ Trưởng phòng Đào tạo ĐH Giao thông Vận tải Nguyễn Thanh Chương cho biết: “Do nhà trường có tổng số hơn 500 phòng thi nên khi sự cố này được phát hiện thì đã lập tức báo cáo cho các hội đồng khác.Ngay sau đó trường đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD- ĐT và được cho phép kéo dài thời gian cho các thí sinh bị nhầm mã đề thêm 10 phút”. Hiện nhà trường đang yêu cầu các điểm thi thống kê số liệu nên chưa có số liệu cụ thể", ông Chương cho biết thêm.“Dế” kêu, đi tong 12 năm đèn sáchMặc dù đã nhiều lần được nhắc nhở, thông tin nhưng năm nay trường hợp bị đình chỉ thi vì mạng điện thoại vào khu vực thi vẫn xảy ra.Kết thúc kì thi tuyển sinh ĐH đợt 1, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có 43.067 dự thi/56.720 thí sinh đăng kí, đạt gần 76%. Thông tin từ nhà trường cho biết có 2 trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Tất cả khi bị giám thị kiểm tra, phát hiện điện thoại đều trong tình trạng tắt máy, không sử dụng.Cả 2 trường hợp bị đình chỉ thi đều xảy ra ở môn thi cuối cùng (Hóa học) trong sáng 5/7. Trường hợp thứ nhất: Một em sau 5 phút làm bài, giám thấy ghi vấn em có điện thoại mang theo người. Sau khi yêu cầu kiểm tra thì em bị phát hiện vi phạm quy chế.Trường hợp đáng tiếc còn lại, khi đã kết thúc thời gian làm bài môn Hóa học, thí sinh đang lên nộp bài thì giám thị ở phía trên thấy em thí sinh rút điện thoại ra. Như vậy, trường hợp của thí sinh này vẫn buộc phải bị đình chỉ thi, hủy kết quả.Thông tin từ Hiệu trưởng ĐH Thương Mại Hà Nội cho biết trong đợt thi lần 1 trường có trên dưới 59% thí sinh dự thi trên tổng số đã đăng kí (gần 21.000 thí sinh dự thi ở các môn/35.212 số hồ sơ đăng kí).Năm nay tại các điểm thi có 1 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi (môn thi Toán học). Sau 20 phút làm bài, được giám thị nhắc nhở, thí sinh kia “tự nguyện” mang điện thoại ra nộp. Tuy vậy trường hợp của em vẫn bị đình chỉ thi theo đúng quy định.