Địa phương, doanh nghiệp bỏ mặc việc giữ trẻ!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (21-1) về tình hình các điểm giữ trẻ, ông Trần Bá Giao - Phó Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bức xúc như thế!

. Thưa ông, gần đây người dân phản ánh khá nhiều về chất lượng nuôi giữ trẻ. Theo ông, vì sao?

+ Những năm trước đây, các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp đều dành khu đất hay nhà ở để xây dựng nhà trẻ mầm non cho cán bộ, công nhân nhà máy. Nhưng hiện nay, hầu hết những nơi giữ trẻ đó đã chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý, ngoại trừ một số ngành đặc biệt như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Việc gửi trẻ nay phó mặc cho công nhân tự lo. Nơi nào địa phương có điều kiện, lãnh đạo quan tâm thì nhà trẻ may ra mới khá hơn một chút. Còn không thì...

Khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy ở những khu công nghiệp, khu chế xuất thì vấn đề nhà trẻ đang bị bỏ ngỏ. Ở đó không có sự gắn bó của giáo viên với trẻ em, họ chỉ làm nhiệm vụ vì miếng cơm manh áo mà không có tình cảm với trẻ.

. Sắp tới, Bộ sẽ xử lý như thế nào đối với các trường không đảm bảo điều kiện?

+ Tất cả cơ sở mầm non (kể cả tư thục hay công lập - PV) nếu không đảm bảo điều kiện đều phải nhanh chóng hoàn chỉnh cho đủ điều kiện trong một thời gian nhất định. Hết thời gian, nếu không đạt sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn. Bộ đã giao việc này cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm về việc quản lý chất lượng các trường, nhóm giữ trẻ này.

. Ông vừa nói các doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm?

+ Tôi được biết, theo quy định của nhà nước, những nơi lập khu đô thị, khu công nghiệp phải có phương án thành lập những cơ sở nhà trẻ, siêu thị, trường học, bệnh viện... Khi tổng kiểm tra các trường mầm non, Bộ sẽ kiến nghị với những đơn vị này nếu trên địa bàn có nhiều công nhân đến làm việc. Về lâu dài, điều này phải được thể chế hóa cho các địa phương làm theo. Theo đó, ở những khu công nghiệp, khu chế xuất càng phải đầu tư cho nhà trẻ nhiều hơn, giá gửi lại phải phù hợp.

. Còn trách nhiệm của chính quyền địa phương?

+ Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã thiếu trách nhiệm đối với đời sống của cán bộ, công nhân. Anh không thể phủi tay giao cho nhà nước tất cả được. Cũng phải kể đến trách nhiệm của phòng giáo dục địa phương. Anh phải có trách nhiệm đi kiểm tra, xác định việc cấp phép, xử lý nếu để xảy ra sai phạm...

. Được biết, theo quy định hiện nay nhóm trẻ gia đình do phường, xã cấp phép. Điều này theo ông có dễ dãi không?

+ Bộ GD&ĐT đã phân cấp xuống cho các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý, cấp phép hoạt động của các cơ sở đào tạo. Chỉ có cấp huyện mới được cấp phép hoạt động của các trường mầm non tư thục hay công lập. Còn lớp, nhóm mầm non thì phân cấp xuống phường, xã. Theo tôi, trước mắt các đơn vị này phải làm tốt trọng trách của mình trước đã. Sau đợt tổng kiểm tra, Bộ sẽ ngồi lại xem xét có nên thay đổi các quy định trên hay không, vì mỗi lần thay đổi là không đơn giản.

