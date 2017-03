Điểm chuẩn dự kiến nhiều trường giảm (cập nhật đến sáng 29/7)

Trao đổi với PV ngày 28/7, hầu hết lãnh đạo các trường ĐH, Học viện nói trên đều chung nhận định: kết quả điểm thi năm nay đạt thấp hơn năm 2009.



Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp Trần Hữu Viên cho biết, điểm thi vào trường năm nay không cao nên điểm chuẩn của trường sẽ lấy theo điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT (dự kiến công bố trước 10/8).



Theo dự báo của Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hà Nội Lê Quốc Hạnh thì kết quả điểm thi cả hai khối A và D năm nay đạt thấp hơn năm 2009. Do đó điểm chuẩn dự kiến nhiều ngành khả năng sẽ giảm 1 điểm so với năm trước.



Ở khối A thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt cao nhất 38 điểm - thí sinh này thi vào khoa tiếng Nhật (điểm đã nhận môn tiếng Nhật): tiếng Nhật 10 điểm, Toán 9,25 điểm, Văn 8,5 điểm.



Còn khối A thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt cao nhất là 25,5 (đã nhân hệ số) - thí sinh này thi vào ngành Tài chính Ngân hàng. Dự kiến điểm chuẩn trường sẽ công bố ngày 14/8.



Trưởng phòng Đào tạo Học viện Kỹ thuật Mật mã Mai Lê Thống cho hay, mặt bằng điểm thi đạt thấp hơn năm trước nên điểm chuẩn dự kiến giảm 1 điểm (năm 2009 điểm chuẩn 16). Năm nay trường dự kiến tuyển 90 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Mức điểm nhận hồ sơ nguyện vọng 2 dự kiến là 16 điểm - cao hơn điểm chuẩn dự kiến 1 điểm.



Điểm chuẩn dự kiến vào Trường ĐH Thủy lợi dự kiến ngành thấp nhất 15 và cao nhất là 18. Theo TS Trịnh Minh Thụ, trưởng phòng Đào tạo nhà trường, điểm chuẩn dự kiến năm nay không thể thấp hơn 15.



Cùng ngày, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú cho biết, điểm chuẩn dự kiến ngành Bác sĩ Đa khoa và Răng Hàm Mặt năm nay sẽ giảm ừ 0,5-1 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn tương đương năm 2009 hoặc nhỉnh hơn chút.



Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội sẽ được công bố trong tuần này.



GĐ Học viện Tài chính Ngô Thế Chi đưa dự báo điểm chuẩn khối A năm nay sẽ tương đương năm 2009 (22 điểm), hệ ngoài ngân sách giảm 1 điểm (dự kiến 21 điểm). Còn khối D, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng từ 5-6 điểm so với năm 2009 (23 điểm). Mức điểm chuẩn dự kiến khối D là 28-29 điểm.



GS.TS Hoàng Văn Châu - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, cho biết dự kiến điểm chuẩn vào trường theo khối A là 24, khối D là 22 và khối D các ngành nhân hệ số ngoại ngữ là 29 điểm.



Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn dự kiến cho 5 ngành. Học viện Âm nhạc Huế cũng đã công bố điểm chuẩn chính thức cho 4 ngành. Xem chi tiết tại đây.



Kết quả điểm thi ĐH Kinh tế TP.HCM tương đương với năm ngoái. Điểm chuẩn dự kiến cũng sẽ từ 19 điểm trở lên. Bấm vào đây để xem chi tiết.



Ngành Báo chí truyền thông, Ngữ văn Anh, Quan hệ quốc tế của Trường ĐH XH&NV TP.HCM dự kiến tăng từ 1 - 2 điểm. Hầu hết các ngành "chiếu trên" của Trường ĐH HXH&NV TP.HCM đều có khả năng tăng điểm chuẩn so với năm 2009. Xem thông tin chi tiết ở đây.



Dự kiến ngày 29/7, Trường ĐH Dược Hà Nội sẽ công bố điểm. Còn Trường ĐH Luật sẽ công bố điểm ngày 30/7.





Theo Kiều Oanh (VNN)