Điểm chuẩn dự kiến vào các trường đại học

Phía Bắc: Điểm chuẩn không thấp



Trường ĐH Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn vào ĐH Ngoại thương khu vực phía Bắc tương đương với năm 2010. Trường đang dẫn đầu về số bài thi đạt điểm 10.



Trao đổi với PV, phó Giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Lê Hữu Lập cho biết, chủ trương của học viện dự kiến mức điểm chuẩn ổn định như năm 2010. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào chất lượng bài làm của thí sinh, nếu kết quả không cao thì điểm chuẩn năm nay có thể thấp hơn năm trước từ 0,5 đến 1 điểm.



Ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận định, so với kết quả thi năm 2010 thì số điểm 9, 10 ít hơn, phổ điểm môn Toán của trường tập trung khoảng 6-8 điểm. Nhìn chung phổ điểm có thay đổi so với năm 2010 nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến điểm chuẩn vì số thí sinh được 7 - 8 điểm vẫn khá nhiều. ĐH Bách khoa dự kiến công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 30/7.



GS.TS Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội dự đoán, có thể điểm sàn của Bộ năm nay bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào trường sẽ không có nhiều thay đổi, vẫn mức từ 21-22 điểm.



Phổ điểm thi vào Trường ĐH Giao thông Vận tải môn Toán từ 5,5 - 6 điểm, môn Lý - Hóa thấp hơn khoảng nửa điểm. Năm nay chỉ tiêu vào trường tăng hơn so với năm trước. Dự kiến điểm chuẩn bằng năm trước (phái Bắc: 17 điểm) hoặc giảm từ 0,5 - 1 điểm.



Trường ĐH Điện Lực dự kiến điểm chuẩn năm nay tương đương với năm trước và ngày 25/7 trường công bố điểm thi cho thí sinh.



Phía Nam: điểm chuẩn sẽ giảm



Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã hoàn tất việc chấm điểm các bài thi nhưng không có bài nào đạt điểm 10. Bài thi cao nhất đạt 9,5 điểm. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho hay: “Điểm thi môn toán khối A năm nay không cao lắm, khá nhiều bài thi đạt ở mức từ 3 - 5 điểm. Bài đạt điểm thi cao nhất tại trường đến nay là 8,5”.



Ở Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM kết quả chấm thi cũng không cao. Theo ông Nguyễn Văn Thư - Hiệu trưởng nhà trường cho biết mặt bằng điểm thi môn toán thấp hơn năm 2010 rất nhiều. Do đó điểm chuẩn vào trường sẽ giảm so với năm 2010.



Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM Huỳnh Thanh Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa có bài thi nào đạt điểm 10. Các bài thi từ 2 - 3 điểm chiếm chủ yếu. Trong mỗi túi bài thi chỉ có trung bình từ 2 - 3 bài đạt trên mức trung bình, còn lại đa số đều dưới 5 điểm..



Tương tự, Tiến sĩ Phan Ngọc Minh - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thông tin, qua một số túi bài thi đầu tiên, nhiều nhất ở mức điểm 5 - 6, thi thoảng có 7 - 8.



Còn Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM dẫn số liệu thống kê ban đầu, có khoảng 38% bài thi có điểm từ 5 trở lên. Tỷ lệ này thấp hơn so với năm 2010 (tỷ lệ bài có điểm 5 trở lên đạt 42%).



Thạc sĩ Tạ Quang Lâm - phó Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - cho biết hiện trường đang chấm thi khối A và C. Trong đó điểm khối A khá thấp, điểm toán cao nhất là 9. Trong khi đó điểm thi khối C rất thấp, đặc biệt ở môn Sử. Điểm thi môn Sử tập trung ở mức từ 2-4 điểm.



Mặt bằng điểm thi năm nay không cao hơn so với năm 2010 là nhận định của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Do đó điểm chuẩn vào trường có thể giảm từ 0,5-1 điểm so với năm trước.



Hầu hết các trường sẽ hoàn tất công tác chấm thi. Dự kiến trong tuần này sẽ công bố điểm thi tới thí sinh.





Theo Nguyễn Hiền (VNN)