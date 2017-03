Điểm chuẩn lớp 10 giảm mạnh

Chiều 15-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại 57 trường THPT thi tuyển.

Đúng như dự đoán của một số giáo viên, đề thi môn toán năm nay khó, nhiều học sinh khá, giỏi làm không trọn vẹn, mất 2-3 điểm nên khi nhân hệ số mất 4-6 điểm, kéo theo điểm chuẩn giảm.

Điểm chuẩn cao nhất năm nay thuộc về Trường Nguyễn Thượng Hiền với điểm các nguyện vọng (NV) 1, 2, 3 lần lượt là 39; 40; 41 (giảm 1,75-2,75 điểm so với 2010). Kế đến là các trường Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân (trường nào điểm chuẩn cũng giảm mạnh so với năm 2010).

Đặc biệt, năm nay một số trường tốp giữa như Phú Nhuận, Trần Phú (quận Tân Phú) đã vượt qua điểm chuẩn của Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3. Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT TP.HCM), cho biết điều này chứng tỏ chất lượng giáo dục được nâng lên đồng đều giữa các trường.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng thi THCS Lam Sơn, quận Bình Thạnh. Ảnh: QV

Bà Hồ Thị Cam Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), nhận xét điểm chuẩn giảm mạnh cho các nhóm trường là do đề thi khó. Năm nay, lượng hồ sơ NV1 vào trường đông (hơn 3.000 hồ sơ) trong khi chỉ tiêu chỉ 585. Nhưng do điểm thi của thí sinh thấp nên điểm chuẩn vẫn giảm so với năm trước.

Thầy Nguyễn Văn Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, cho rằng điểm chuẩn giảm là do lượng thí sinh đăng ký NV giảm. Ngoài ra cũng còn nguyên nhân khác khiến điểm chuẩn các trường tốp trên giảm mạnh (3-4 điểm), các trường tốp giữa, tốp dưới cũng giảm nhẹ 1-2 điểm là do đề thi có câu hỏi khó, nhiều học sinh học lực khá cũng khó làm trọn vẹn.

Sau khi công bố điểm chuẩn, phụ huynh đối chiếu điểm thi và điểm chuẩn sẽ biết được con em mình trúng tuyển vào trường nào. Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 19-7 đến hết 16 giờ 30 ngày 30-7. Sở GD&ĐT cũng như các trường THPT đều không giải quyết việc xin đổi NV ưu tiên.

Hồ sơ nhập học gồm: Đơn xin dự tuyển lớp 10 có ghi ba NV ưu tiên xét vào các trường THPT; phiếu báo điểm tuyển sinh 10 có ghi ba NV; học bạ THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS (bản chính); học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản sao giấy khai sinh; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Lưu ý: Học sinh năm trước chưa trúng tuyển nay trúng tuyển cần nộp thêm giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển.

11.902 thí sinh trượt cả ba NV và phải học hệ ngoài công lập. Kỳ thi năm nay có tám thí sinh đạt điểm 35 trở lên nhưng do chọn ba NV vào các trường tốp trên đều có điểm chuẩn trên 35 nên trượt cả ba NV. Theo số liệu của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2011-2012, các trường dân lập tư thục tuyển 20.170 chỉ tiêu. Ngoài ra còn có chỉ tiêu tuyển sinh TCCN và GDTX (trong đó hệ TCCN: 6.805 chỉ tiêu, GDTX: 13.365 chỉ tiêu).

QUỐC VIỆT