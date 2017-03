Điểm chuẩn lớp 10, TP.HCM: Trường tốp trên ổn định, tốp dưới tăng

Năm nay, điểm chuẩn vào các trường chuyên, lớp chuyên tăng mạnh khiến không ít phụ huynh, học sinh đang sốt ruột chờ điểm chuẩn vào lớp 10 thường. Chị Hoàng Oanh (quận 9) có con thi vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa nhưng không đủ điểm cho biết chị đang rất sốt ruột chờ điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1) vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dù con chị đạt tổng điểm 39.

Năm học vừa qua, các trường tốp trên như THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng chỉ tuyển NV1 với điểm chuẩn là 39,25 điểm, THPT Bùi Thị Xuân là 38,25 điểm. Trường TH Thực hành Sư phạm và THPT Nguyễn Thị Minh Khai với điểm chuẩn 37,5 cho NV1. Các trường lấy điểm chuẩn trên 35 điểm như THPT Phú Nhuận, Gia Định và THPT Lê Quý Đôn…, còn rất nhiều trường lấy điểm chuẩn 30-35.

Phụ huynh và thí sinh xem điểm chuẩn vào lớp 10 tại Trường THPT Bùi Thị Xuân. Ảnh: HTD

Theo thống kê của Phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT TP.HCM), năm nay trong số 48.000 thí sinh dự thi có hơn 21.000 thí sinh đạt tổng điểm ba môn thi (đã nhân hệ số) từ 30 điểm trở lên. Cụ thể, số thí sinh đạt 30-35 điểm là 10.009 thí sinh; 5.035 thí sinh đạt 35-37,5 điểm, có 4.551 thí sinh đạt từ 37,5 đến dưới 40 điểm và 1.778 thí sinh đạt từ 40 điểm trở lên. Với phổ điểm này, một cán bộ Phòng Khảo thí nhận định các trường THPT tốp giữa sẽ có điểm chuẩn dao động từ 30 đến 33 điểm.

Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie Nguyễn Văn Vân dự báo: Điểm chuẩn vào trường tốp giữa như Marie Curie cộng trừ 1 điểm so với năm ngoái, các trường tốp dưới sẽ tăng 2-3 điểm do mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn so với năm ngoái. Thầy Vân dự đoán điểm chuẩn vào Trường Marie Curie năm nay khoảng 31 điểm cho NV1 và 30 điểm cho NV2, 3.

Bà Hồ Thị Cam Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, cho biết điểm từng môn tăng 1-3 điểm. Theo bà Thanh, điểm chuẩn các trường tốp trên không biến động nhiều. Dự đoán điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền năm nay khoảng 40 điểm cho NV1.

Thầy Ngô Trương Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4), cho biết: Các trường THPT “đinh” của quận rất khó dự đoán điểm chuẩn, tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng vào. So sánh nguyện vọng ban đầu và chỉ tiêu của trường đã được Sở công bố có thể dự đoán được học sinh có biên độ điểm từ hơn 29 đến 33 có thể trúng tuyển NV1 vào trường. Năm ngoái, Trường THPT Nguyễn Trãi tuyển cả ba nguyện vọng với điểm chuẩn 29,75.

Tương tự, thầy Lê Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, cho biết rất khó dự đoán điểm chuẩn chung cho các trường cùng tốp. Tuy nhiên, hai năm qua Trường THPT Tân Bình vẫn giữ mức điểm chuẩn ổn định 27-30. Năm rồi điểm chuẩn vào trường là 29,5 cho NV1 và 29,75 cho NV2,3. Đề thi năm nay có gần một nửa thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên nên điểm chuẩn vào trường sẽ tăng 1-3 điểm.

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, so sánh: Tuyển sinh lớp 10 năm ngoái sở dĩ điểm chuẩn thấp là do thí sinh đạt điểm môn thi Anh văn không cao, phần nào đã kéo điểm chuẩn xuống. Phổ điểm năm nay, thí sinh đạt điểm trung bình, khá các môn thi tương đối đồng đều nên điểm chuẩn các trường có thể sẽ nhích lên.

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ được các trường công bố vào ngày 16-7.

QUỐC VIỆT