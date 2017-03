Điểm chuẩn lớp 10: Trường tốp trên ‘tuột dốc’

Rộng đường cho học sinh rớt cả ba nguyện vọng Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết năm nay toàn TP có 79.153 HS tốt nghiệp THCS. Trong đó có hơn 6.020 em không trúng tuyển vào trường THPT công lập, hơn 10.590 em trước đó đã được phân luồng sau THCS vào các trường nghề hoặc loại hình trường học khác. Do đó, với những em không trúng tuyển sẽ tùy theo điều kiện để các em chọn học tiếp lớp 10 ở các trường THPT ngoài công lập, học nghề hoặc ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Ông Đạt cho biết thêm, chỉ tiêu chung cho các loại hình này là hơn 42.289. Trong đó, trường THPT ngoài công lập có hơn 21.354 chỉ tiêu, trung cấp chuyên nghiệp có hơn 12.000 chỉ tiêu và khối trung tâm giáo dục thường xuyên có gần 9.000 chỉ tiêu. Sở cũng yêu cầu các trường THPT ngoài công lập không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào và ưu tiên xét tuyển cho những HS tại TP.HCM. HS trúng tuyển vào lớp 10 công lập sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 11 đến hết 23-7 tại các trường THPT mà các em đăng ký. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017; phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; học bạ cấp THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.