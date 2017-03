Điểm chuẩn ngành kỹ thuật tăng cao

Tại Trường ĐH Bách khoa TP HCM, điểm chuẩn hầu hết các ngành kỹ thuật đều tăng trung bình 3 điểm. Trong đó, ngành hóa - thực phẩm - sinh học có mức tăng cao nhất và dẫn đầu mức điểm chuẩn với 23 điểm, tăng 4,5 điểm so với năm 2012; ngành máy tính 22,5 điểm (tăng 4 điểm), ngành điện - điện tử: 22,5 điểm (tăng 3,5 điểm), kỹ thuật dầu khí 22,5 điểm (tăng 3 điểm). Các ngành khác như kỹ thuật quản lý môi trường, kỹ thuật giao thông, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật dệt… đều tăng 2,5-3 điểm.



Tăng từ 2 điểm trở lên



Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng công bố điểm chuẩn dự kiến, trong đó nhiều ngành tăng 3,5- 4,5 điểm. Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí điểm chuẩn là 20 điểm, tăng 4,5 điểm so với năm 2012; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa điểm chuẩn 20,5 điểm (tăng 4 điểm). Đặc biệt, nhiều ngành năm trước chỉ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn nhưng năm nay đã vượt lên như công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, công nghệ chế tạo máy 17,5 điểm, công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 điểm…







Xem điểm thi tại Trường ĐH Bách khoa TP HCM. Ảnh:TẤN THẠNH



Điểm nguyện vọng bổ sung cũng tăng

Trường ĐH Bách khoa TP HCM dành một số chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung. Trừ ngành trắc địa bản đồ điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV bổ sung bằng mức 19 (84 chỉ tiêu), các ngành còn lại mức điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn ít nhất là 2,5 điểm. Cụ thể: ngành kỹ thuật dệt điểm chuẩn 19, điểm xét tuyển NV bổ sung 22 (29 chỉ tiêu); ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp điểm chuẩn 19, điểm xét tuyển NV bổ sung là 22,5 (16 chỉ tiêu); ngành kỹ thuật vật liệu điểm chuẩn 19,5, điểm xét tuyển NV bổ sung là 22 (115 chỉ tiêu); ngành kỹ thuật vật liệu xây dựng điểm chuẩn 19, điểm xét tuyển NV bổ sung 21,5 (86 chỉ tiêu); ngành vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật điểm chuẩn 20,5, điểm xét tuyển NV bổ sung: 22,5 (21 chỉ tiêu).



Trường ĐH Điện lực, Học viện Tài chính cũng sẽ xét tuyển NV2 để nâng cao chất lượng đầu vào.

Theo THÙY VINH - LAN ANH (NLĐO)



Chiều 25-7, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm thi. Kết quả cho thấy có 17.700/40.000 TS đạt 13 điểm trở lên. Khối D1 có 2 TS đạt điểm 10 toán; 1 TS đạt 9,75 điểm môn Anh văn. Khối C: môn văn cao nhất 8,5; môn sử 8,5 và môn địa là 9,5. Khối A và A1: môn toán có 2 TS đạt 9 điểm, lý có 3 TS đạt 8,5 điểm và hóa có 3 TS đạt 9,75; tiếng Anh điểm cao nhất là 9,5. Với mức điểm này, nhiều ngành có điểm chuẩn dự kiến sẽ cao hơn năm ngoái 2-3 điểm, đặc biệt các ngành kỹ thuật như công nghệ kỹ thuật điện tử, công nghệ kỹ thuật truyền thông điểm chuẩn sẽ cao hơn năm ngoái.Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, có 2 TS thủ khoa cùng đạt 25 điểm. Kết quả thi cho thấy có trên 5.000/14.000 TS đạt 13 điểm trở lên. Ở mức điểm chuẩn của ngành cao nhất năm 2012 là 16 điểm thì có 2.296 TS đạt, trong khi chỉ tiêu tuyển năm 2013 là 2.300. Như vậy, điểm chuẩn của các ngành sẽ tăng mạnh so với năm ngoái từ 2-3 điểm.Thủ khoa của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (tại TP HCM) là Nguyễn Huy Quốc, dự thi khối A, đạt 29 điểm. Trường có 1.500 TS đạt 20 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu tuyển là 900. Với mức điểm chuẩn của ngành cao nhất năm 2012 là 24 điểm thì có 429 TS đạt.Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dự kiến xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung 500 chỉ tiêu. Đặc biệt các chuyên ngành dược (khối A, B), công nghệ kỹ thuật hóa học (khối A, A1, B), thiết kế đồ họa (khối V, H) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường đào tạo cũng sẽ được tiến hành tuyển sinh ngay trong đợt xét tuyển NV bổ sung.Lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết điểm chuẩn dự kiến các ngành của trường sẽ tăng từ 2-3 điểm so với năm 2012. Đối với khối ngành kỹ thuật, điểm chuẩn dự kiến với ngành KT1 (cơ khí - cơ điện tử - nhiệt lạnh): khối A 23 điểm, khối A1 22 điểm; ngành KT2 (điện - điện tử - công nghệ thông tin - toán tin): khối A 24,5 điểm, khối A1 23,5 điểm; ngành KT3 (hóa - sinh - thực phẩm - môi trường): khối A 22,5 điểm; ngành KT4 (vật liệu - dệt may - sư phạm kỹ thuật): khối A 21,5 điểm, khối A1 20,5 điểm; ngành KT5 (vật lý kỹ thuật - kỹ thuật hạt nhân): khối A 22 điểm, khối A1 21 điểm. Khối ngành kinh tế - quản lý: Khối A 22 điểm, khối A1 21 điểm và khối D1 20 điểm.Ngành ngôn ngữ Anh: TA1 (tiếng Anh khoa học - kỹ thuật và công nghệ): 28,5 điểm; TA2 (tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, IPE): 28 điểm (điểm chuẩn khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2). Khối ngành công nghệ kỹ thuật (hệ cử nhân công nghệ): ngành CN1 (công nghệ cơ khí - cơ điện tử - ô tô): khối A 20,5 điểm, khối A1 20 điểm...Theo ông Bùi Đức Hiền, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Điện lực, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ ở mức 19, tăng khoảng 3 điểm so với năm trước. Chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500, trong khi đó số TS đạt 18,5 điểm là 1.453 em. TS đạt điểm sàn vào trường nhưng không đỗ vào ngành đăng ký dự thi sẽ được chuyển sang ngành khác. Trường ĐH Y tế Công cộng cũng có kết quả thi cao hơn hẳn năm trước. Có 903 TS đạt mức từ 18 trở lên, chỉ tiêu của trường là 170, nhiều khả năng điểm chuẩn năm nay là 22.Ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính, cho biết điểm thi của một số ngành vẫn có sức hút như kế toán điểm chuẩn sẽ tăng so với năm trước khoảng 2-2,5 điểm, ngành tài chính doanh nghiệp có thể cao hơn 3 điểm.