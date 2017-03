Điểm dưới trung bình nhiều môn chiếm 95%-99%

Thủ khoa Trường ĐH Quảng Nam (đạt 26 điểm) là thí sinh Nguyễn Văn Tứ thi ngành sư phạm sinh học. Tuy điểm thủ khoa cao nhưng trong số 5.144 thí sinh dự thi, số thí sinh có điểm thi bằng điểm trúng tuyển năm trước (khối A, D là 13 điểm và khối B, C là 14 điểm) chỉ có 287 thí sinh đạt (chưa cộng điểm ưu tiên), trong khi chỉ tiêu năm nay là 700. Ở từng khối, điểm môn Toán khối A cao nhất là 7,5 và tỉ lệ dưới điểm 5 chiếm đến 96,2%. Trong số 975 thí sinh thi khối C chỉ có 17 thí sinh có điểm từ 5 trở lên môn Lịch sử, tỉ lệ dưới trung bình chiếm đến 98,3%. Môn Văn cũng có đến 97,2% dưới điểm trung bình. Bi đát nhất là môn tiếng Anh (khối D1), chỉ có bốn thí sinh trong số 472 thí sinh dự thi đạt từ điểm 5 trở lên, cao nhất là điểm 6. Tỉ lệ dưới trung bình môn này chiếm 99,2%.

Trừ các ngành sư phạm toán, tin, sinh, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao hơn điểm sàn thì các ngành còn lại của Trường ĐH Đà Lạt so với điểm bằng sàn năm ngoái chỉ có 1.032 thí sinh đạt được (trong số 6.481 thí sinh dự thi), trong khi chỉ tiêu là 2.000. Ở khối A, môn Vật lý có điểm dưới trung bình cao nhất là 96,1%, kế đến là môn Hóa 95,5% và môn Toán là 94,1%. Điểm dưới trung bình khối B cũng tương tự khi môn Toán có đến 95,5%, môn Hóa 95,1% và môn Sinh 92,9%. Khối C lại khả quan hơn khi số thí sinh dưới điểm trung bình chiếm tỉ lệ không quá cao: Sử 88,14%, Địa 65,21% và Văn 39,62%. Khối D1 cũng có tỉ lệ điểm dưới trung bình môn tiếng Anh là 90,5%, Toán 88,62% và Văn 61,38%. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Tú Nhi (Lâm Đồng) thi khối C đạt 25 điểm.

Điểm thi vào Học viện Âm nhạc Huế năm nay tương đương năm trước, dù chỉ có 294 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu 200. Dự kiến điểm các ngành sẽ bằng năm trước, cao nhất là 59,5 và thấp nhất khoảng 16 điểm. Thủ khoa là thí sinh Phạm Anh Thơ thi ngành âm nhạc học đạt 59,5 điểm.

QUỐC DŨNG