Điểm sàn đại học khối A và D: 13; B: 15; C: 14

Ngày hôm qua, ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, nhiều trường ĐH,CĐ đã khẩn trương công bố điểm chuẩn xét trúng tuyển 2008. ĐH Luật: Điểm chuẩn cao nhất 19,5 Điểm chuẩn xét tuyển NV1 của các ngành luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính và ngành luật quốc tế: khối A: 16,5 điểm; khối C: 16,5; khối D1: 15; khối D3: 15. Riêng ngành luật thương mại, điểm chuẩn xét tuyển NV1: khối A:19,5; khối C: 18,5; khối D1: 17; khối D3: 17. Các thí sinh có NV1 vào ngành luật thương mại có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển chung của Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ được xét tuyển vào các ngành khác. Ngoài ra, trường này dành 200 chỉ tiêu xét tuyển NV2 đối với các ngành khối A, D1 và D3 (không tuyển nguyện vọng 2 đối với khối C) và không xét đối với ngành luật thương mại. Điểm xét tuyển NV2: khối A: 18,5; khối D1 và D3: 16.