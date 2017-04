Điểm sàn dự kiến bằng 2008

Hôm qua (31-7) là thời hạn cuối cùng các trường ĐH công bố điểm thi và gửi kết quả điểm về Bộ GD&ĐT, để trong một, hai ngày tới Bộ sẽ định ra mức điểm sàn xét tuyển chung cho các trường. Căn cứ trên kết quả điểm công bố từ các trường ĐH, một cán bộ Vụ ĐH nhận định điểm sàn trúng tuyển vào ĐH năm nay vẫn tương đương năm 2008. Khả năng các trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV 2, 3.

Hôm qua, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đưa ra điểm chuẩn dự kiến xét trúng tuyển 2009. Ngành quan hệ quốc tế: 17,5 điểm; các ngành ngữ văn Đức, Pháp, Trung: 14; ngữ văn Anh:16; tâm lý học: 16,5 (B, D1), 16 (C); công tác xã hội: 14 (C), 14,5 (D1); đô thị học: 14 (A, D1); văn hóa học: 14 (C, D1); lưu trữ: 14 (C), 14,5 (D1); giáo dục: 14 (C, D1), Đông phương học: 16; thư viện thông tin: 14; xã hội học: 14 (A,D1), 14,5 (C); địa lý: 14 (A), 15 (B), 17 (C), 14,5 (D1); nhân học: 14; triết học: 14 (A, C), 15,5 (D1); lịch sử: 14 (C), 14,5 (D1); báo chí (19); ngữ văn: 14. Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành ngang với mức điểm chuẩn năm 2008. Trường sẽ tuyển thêm một số chỉ tiêu ở NV2 với một số ngành: nhân học, lưu trữ, giáo dục học, thư viện thông tin, ngữ văn, song ngữ Nga-Anh, ngữ văn Đức.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết mức điểm chuẩn năm nay sẽ giảm 0,5 điểm so với 2008 (24 điểm) đối với 180 chỉ tiêu tuyển có ngân sách nhà nước. Còn đối với 200 chỉ tiêu tuyển ngoài ngân sách, mức điểm chuẩn có thể dao động từ 21 đến 21,5 điểm.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm 2008. Theo đó, ngành tài chính-ngân hàng dự kiến 20 điểm; quản trị 17,5; kế toán-kiểm toán 18; hệ thống thông tin kinh tế 17; tiếng Anh thương mại 20.