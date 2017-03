Điểm sàn: khối A và D: 13 điểm, B: 15 điểm, C: 14 điểm

Đây là mức điểm sàn quy định đối với học sinh phổ thông - khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Đối với CĐ, điểm sàn thấp hơn 3 điểm tương ứng với từng khối thi. Theo đó, khối A và D là 10 điểm; khối B là 12 điểm và khối C là 11 điểm.

Như vậy so với năm 2007, điểm sàn tuyển sinh ĐH năm nay khối A thấp hơn 2 điểm; khối B, C và D như cũ.

Năm 2007 điểm sàn ĐH ở khối A-B là 15 điểm; C: 14 điểm và khối D: 13 điểm (năm 2006 khối A, D là 13 điểm và khối B, C là 14 điểm; năm 2005 khối A, B là 15 và khối C, D là 14; năm 2004 khối A và D là 14, khối B và C là 15 điểm).

Trong kỳ thi năm nay, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong số hơn 600.000 thí sinh dự thi khối A chỉ có 19,6% thí sinh có tổng điểm ba môn đạt 15 điểm trở lên (thấp hơn 32% của năm 2007); khối C là 17,46% (năm 2007 là 19%), khối D là 17,25% (năm 2007 là 23,5%); còn ở khối B chiếm 41,3%.

Năm 2008 chỉ tiêu tuyển mới vào ĐH là 232.634, tăng 12% so với năm 2007. Còn chỉ tiêu tuyển mới đào tạo CĐ là 194.607, tăng 22,8% so với năm 2007.

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, các trường ĐH, CĐ đã đồng loạt công bố điểm chuẩn và phương án xét tuyển nguyện vọng 2, 3; cũng như thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Tuổi Trẻ Online sẽ cập nhật các thông tin liên quan này, mời các bạn thí sinh đón xem.