Điểm sàn khối B sẽ giảm, khối D tăng?

Đại học công bố điểm thi trước 31-7, Bộ công bố điểm sàn trước 10-8 Về thời gian công bố điểm sàn và nguyên tắc xác định điểm sàn, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho hay điểm sàn là điểm xét tuyển tối thiểu để thí sinh được tham gia xét tuyển. Điểm sàn sẽ do Hội đồng điểm sàn quốc gia xem xét sau khi đảm bảo các nguyên tắc: Chỉ tiêu tuyển sinh, kết quả thi theo đề thi chung, chính sách ưu tiên và khu vực, một số căn cứ vào vùng miền. Trước ngày 31-7, các trường ĐH phải hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các trường cao đẳng có tổ chức thi phải công bố điểm trước ngày 5-8. Trong thời hạn 15 ngày sau đó, các trường sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo.Bộ thông qua và sẽ công bố điểm sàn trước ngày 10-8. Các trường công bố điểm chuẩn cho từng ngành trước ngày 20-8. TỐ NHƯ Mất giấy báo thi phải trực tiếp đi nhận giấy báo điểm Cuối buổi sáng 10-7, thí sinh dự thi vào ĐH các khối B, C, D và năng khiếu đã hoàn tất đủ các môn thi. Tại TP.HCM, lại xuất hiện tin đồn thí sinh dự thi môn năng khiếu vào ĐH Kiến trúc bị lộ đề thi môn vẽ trang trí. Việc lộ đề thi này đã được loan tin trên mạng sau đó. Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng-Giám đốc Văn phòng Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, cho biết: Việc ra đề thi các môn năng khiếu do các trường ra đề. Ghi nhận trường hợp phản ánh này, ông Đỗ Quốc Anh nói thêm đây có thể là tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và sẽ phối hợp với A25 Bộ Công an điều tra, làm rõ thông tin này. Ông Nguyễn Quốc Cường, cán bộ phụ trách tuyển sinh ĐH-CĐ (Văn phòng Bộ GD&ĐT tại TP.HCM), lưu ý: Trong số thí sinh tự do (vãng lai) nộp tại văn phòng bộ có 400 thí sinh không nhận được giấy báo thi theo đường bưu điện và phải liên lạc tại văn phòng bộ để được cấp lại giấy báo dự thi. Với số thí sinh này, khi có điểm thi, Văn phòng Bộ GD&ĐT tại TP.HCM sẽ không chuyển giấy báo điểm qua đường bưu điện vì địa chỉ không chính xác, nếu thất lạc thí sinh sẽ mất phiếu điểm, đồng nghĩa với việc mất quyền xét tuyển NV2, NV3. Các thí sinh mất giấy báo thi này cần liên lạc với Văn phòng Bộ GD&ĐT tại TP.HCM (số 3 Công Trường Quốc Tế) để nhận giấy báo điểm. Tương tự, thí sinh không nhận được giấy báo thi của các trường qua đường bưu điện liên lạc trực tiếp với trường để nhận phiếu báo điểm. Q.VIỆT