Điểm thấp, các trường lo không đủ nguồn tuyển

Đến chiều 24-7, bức tranh điểm thi ĐH năm 2010 đã rõ dần lên khi cả nước có gần 30 trường ĐH công bố kết quả điểm thi của thí sinh. Theo nhận định từ các chuyên gia tuyển sinh, do mặt bằng điểm thi năm nay quá thấp nên sẽ có hiện tượng “nước chảy chỗ trũng”, các trường công lập không tuyển đủ thí sinh nguyện vọng một sẽ tập trung tính đến phương án xét tuyển nguyện vọng hai, ba.

Lo lắng vì điểm thi thấp

Chiều 23-7, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở 2 tại TP.HCM) cho biết điểm thi của thí sinh năm nay chỉ tập trung vào mức điểm từ 13 đến 14. Mức điểm này khiến nhà trường lo ngại vì sẽ gặp khó khăn trong việc xét tuyển năm nay. Những năm trước, học viện lấy mức điểm nguyện vọng hai (với khoảng 40% chỉ tiêu) cho những thí sinh đạt mức 16-18 điểm. Nhưng năm nay, với thực tế điểm thi như vậy thì xem ra cũng rất khó tuyển nguyện vọng hai…

Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở 2 tại TP.HCM), trong tổng số gần 3.700 thí sinh dự thi, nếu tính tổng điểm ba môn thi từ 13 trở lên thì chỉ có 874 thí sinh đạt được, trong khi năm nay trường này tuyển đến 1.200 chỉ tiêu. Như vậy, nếu hớt được phần ngọn ở mức từ 13 điểm trở lên, thì trường cũng phải còn khoảng 400 chỉ tiêu tuyển nguyện vọng hai (cao hơn 13 điểm). Như vậy cũng sẽ gặp khó khăn do không đủ nguồn tuyển.

Năm nay sẽ có lượng thí sinh đáng kể trúng tuyển nguyện vọng hai, nguyện vọng ba. Trong ảnh: Thí sinh đăng ký nguyện vọng hai, ba vào ĐH năm 2009. Ảnh: XC

Tương tự, tại Trường ĐH Quy Nhơn năm nay chỉ có khoảng 2.000 thí sinh (trong tổng số trên 16.000 thí sinh) thi vào hai khối A và C đạt từ 13 điểm trở lên. Tại trường ĐH Đà Lạt, trong số gần 8.000 thí sinh dự thi vào các khối A, C, B thì có khoảng 1.000 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Với mặt bằng điểm quá thấp như năm nay, Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Đà Lạt cho biết đang phải tính toán đến việc sẽ tuyển rất nhiều chỉ tiêu nguyện vọng hai mới may ra đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.

Khan hiếm nguồn tuyển

Những năm trước, các thí sinh có điểm thi rải đều các mức điểm từ 13 đến 15 và 18 điểm. Các trường công lập chọn khúc thí sinh có điểm từ 16 trở lên, còn lại số lượng thí sinh đạt từ 13 đến 16 điểm đổ về các trường dân lập. Nhưng với tình hình năm nay, điểm thi của thí sinh một số trường công lập cũng chỉ tập trung vào mức 13-14 nên ngay cả trường công lập cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn tuyển thí sinh.

Theo ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở 2 tại TP.HCM), việc định ra điểm tuyển nguyện vọng hai không phải muốn lấy bao nhiêu điểm là lấy, mà quan trọng nhất phải đảm bảo chất lượng yêu cầu đầu vào để đào tạo, đồng thời phải xem có đủ nguồn tuyển hay không.

Vì vậy, ông Cường cho rằng năm nay chắc chắn trường ông sẽ khó tuyển được thí sinh nguyện vọng hai vì nguồn thí sinh khan hiếm. Những năm trước, nguồn tuyển của học viện này là thí sinh dự thi khối A của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên… Nhưng năm nay, chính các trường này thí sinh cũng có điểm thi thấp thì làm sao còn nguồn để tuyển!

Tương tự, các trường dân lập cũng gặp khó khăn không kém vì khan hiếm nguồn thí sinh. Ông Lâm Thành Hiển, Hiệu phó Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết trong số gần 8.000 thí sinh dự thi vào trường này, dự kiến chỉ tuyển được khoảng 70% đến 80%, còn lại phải tuyển nguyện vọng hai, ba từ thí sinh có điểm thi cao hơn từ các trường khác.

Tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trong tổng số gần 2.000 thí sinh dự thi vào trường này thì chỉ có vài chục thí sinh đạt điểm từ 13 đến 17, còn lại là đạt dưới 13 điểm. Riêng ngành thể dục thể thao có đến 80% thí sinh đạt điểm cao, có thể tuyển được. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường này, cho biết hầu hết các ngành (với khoảng 2.500 chỉ tiêu tuyển) đều phải tuyển nguyện vọng hai nhưng phương án tuyển ra sao, mức điểm bao nhiêu thì chưa biết thế nào.

Như vậy, để giải tỏa phần nào khó khăn cho các trường trong tình hình điểm thi thấp như năm nay thì không có cách nào khác hơn là Bộ GD&ĐT sẽ phải ấn định mức điểm sàn thấp hơn so với mọi năm.

Không biết tính sao Mặt bằng điểm thi thấp hơn so với năm 2009 cũng khiến nhiều trường lo lắng trong khâu định ra mức điểm chuẩn xét tuyển sắp tới. “Nếu lấy điểm nguyện vọng hai cao thì sẽ không có đủ số lượng thí sinh vào. Nhưng nếu hạ xuống để tuyển đủ thì mức điểm sẽ quá thấp. Vì vậy chúng tôi không biết tính sao” - ông Phan Văn Soát, phụ trách tuyển sinh của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở 2 tại TP.HCM), cho biết.

XUÂN CHIỂU