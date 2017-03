Điểm tốt nghiệp THPT lần 2: bổ túc cao hơn phổ thông

29/8, theo thông tin từ Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hưng Yên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008 cao hơn cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hệ THPT có 3.493 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 109, tỷ lệ đỗ đạt 70%. Hệ bổ túc THPT có 1.283 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 27 thí sinh, tỷ lệ đỗ đạt 80%.

Theo quy chế, các trường sẽ nhận đơn phúc khảo sau khi công bố điểm thi 1 tuần và chấm phúc khảo sẽ diễn ra sau 10/9. Kết quả chấm công bố trước 21/9.

Kỳ thi lần 2 năm 2007, tỷ lệ đỗ của Hưng Yên đạt 65-70%. Kỳ thi lần 1 năm 2008, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 80,62% trong tổng số dự thi là hơn 18 nghìn. Bổ túc đỗ 54,88% với tổng số dự thi là 3.032.

Là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 4 vừa qua, Lào Cai đã nỗ lực khắc phục hậu quả để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 đúng kế hoạch. Kết quả, trong tổng số 1.555 thí sinh THPT đăng ký dự thi, có 79 trường hợp bỏ thi và thi thiếu môn, tỷ lệ đỗ đạt 35,77%.

Hệ bổ túc có 1.067 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 24 trường hợp bỏ thi, tỷ lệ đỗ đạt 58,58%.

Ông Lê Xuân Quốc, Trưởng phòng Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng cho biết, tỷ lệ đỗ của thí sinh đều đạt mức trung bình. Ngoài ra, một số thí sinh thuộc diện ưu tiên như người Tày ở vùng núi cao, người Kinh ở miền núi..., điểm trung bình cộng đạt 4,5 - 4,75 cũng được xét đỗ. Còn lại những đối tượng khác phải đạt 5 điểm trở lên mới được xét đỗ.

Ngày 6-7/9, Hội đồng duyệt thi sẽ họp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh Cũng từ ngày này đến trước 15/9, các trường sẽ nhận đơn phúc khảo. Sau ngày 21/9, sẽ công bố kết quả tốt nghiệp chính thức.

Kỳ thi lần 1 năm 2008, cả tỉnh Lào Cai có 5.846 thí sinh dự thi, tỷ lệ đỗ đạt 72,19%. Bổ túc đỗ 46,45% trong tổng số 1.944 thí sinh dự thi.

Cũng trong tình trạng "vật lộn" khắc phục hậu quả thiệt hại về người và của nhưng Yên Bái đã tổ chức thi tốt nghiệp an toàn cho gần 2.500 thí sinh trên toàn tỉnh.

Kết quả, có 2.194 thí sinh THPT đăng ký dự thi (vắng 160), tỷ lệ đỗ đạt 45,78% (cùng kỳ năm trước là 48%). Bổ túc THPT có 377 thí sinh đăng ký dự thi (vắng 30), tỷ lệ đỗ là 65,78%.

Theo ông Trần Lê Quân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thấp hơn cùng kỳ năm trước do số HS trượt còn tồn lại, năm nay tiếp tục đăng ký thi. Nhưng, do học lực của những thí sinh này yếu nên vẫn bị trượt. Hơn nữa, một số HS THPT khác lại chọn đăng ký sang thi ở hệ bổ túc, mức độ yêu cầu của bài thi ở hệ này cũng khác, nên "vô tình" góp phần kéo tỷ lệ đỗ ở bổ túc lên cao hơn do sức học của HS THPT khá hơn.

Cũng với kết quả thi tốt nghiệp ở bổ túc cao hơn hệ THPT, Bắc Kạn có tỷ lệ đỗ 2 hệ đều cao hơn năm trước. Trong đó, THPT có 2.663 thí sinh đăng ký dư thi, 257 trường hợp bỏ thi, tỷ lệ đỗ đạt 31,46% (lần 2 cùng kỳ chỉ đạt hơn 20%). Tổng số đăng ký ở hệ bổ túc là 736 thí sinh, 67 em bỏ thi, đạt tỷ lệ đỗ 47,53%. Ông Lê Văn Trang, Phó Giám đốc Sở cho biết, tỷ lệ HS THPT đỗ thập hơn là do số thí sinh năm trước trượt còn tồn nhiều.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lần 2 của hệ phổ thông là 43,1% và bổ túc là 49,3%. Cụ thể, toàn tỉnh có 1.703 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lần 2, trong đó có 734 thí sinh đỗ tốt nghiệp. Hệ bổ túc của tỉnh có 225 thí sinh dự thi, số thí sinh tốt nghiệp là 111.

Tỷ lệ tốt nghiệp của cả hai đợt là 76,4% đối với hệ phổ thông và 51,8% đối với hệ bổ túc. Ông Hoà nhận xét: "Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay cao hơn so với năm trước và chất lượng kết quả cũng cao hơn. Bằng chứng năm nay tỉnh có nhiều học sinh đậu đại học hơn năm ngoái".