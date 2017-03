Điểm trúng tuyển CĐ sẽ cận sàn

Đánh giá đề thi môn văn, thầy Hồ Kỳ Thuận, giáo viên Trường THPT Lương Văn Can (TP.HCM), cho biết: “Đề thi CĐ so với đề ĐH có sự cách biệt quá lớn về trình độ. Ngay câu hỏi đầu tiên giống như cho không điểm, TS chỉ cần đọc và nhớ tác phẩm là dễ ăn trọn 2 điểm. Câu nghị luận xã hội ra theo hướng đổi mới nhưng không hay bằng đề ĐH. Đề thi này TS trung bình dễ đạt 6-7 điểm”. Thầy Nguyễn Thái Định, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM), nhận định: “Phần lý thuyết cơ bản còn phần bài tập không cần suy luận nhiều, không rắc rối nên TS dễ dàng giải quyết. Sẽ có nhiều TS đạt 7-8 điểm môn này”. Đối với môn vật lý, thầy Võ Lý Văn Long, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM), cho biết đề thi không có câu “gài” TS. Đề thi này chỉ cần nắm vững kiến thức và ôn luyện sẽ đạt điểm cao. Điểm trung bình 5-6 sẽ rất nhiều. 35 TS bị đình chỉ thi trong hai ngày thi CĐ, giảm so với 73 TS của năm trước, chủ yếu do mang theo điện thoại di động. Ngoài ra còn có bốn TS bị khiển trách. Có ba cán bộ coi thi bị đình chỉ làm công tác thi và hai cán bộ bị khiển trách.