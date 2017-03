Điểm trúng tuyển chính thức của 17 trường ĐH, CĐ công bố ngày 9-8 - Đợt 5

C

C

A, C

C

C

C

C, D1

C, D1

C, D1

C

C

C

C

C

C

C, D1

C, D1-2-3-4

A, C, D1

Giáo dục mầm non

Trường ĐH Sư phạm liên kết với Trường ĐH An Giang (tuyển NV2 thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng)