Điểm trúng tuyển chính thức của 18 trường đại học, cao đẳng

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tieu TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM KSA Điểm chuẩn chung A 19,0 19,0 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (ĐHQG TP.HCM) QSB 150 chỉ tiêu NV2 hệ CĐ Hệ đại học: Điểm chuẩn NV1B là điểm chuyển nguyện vọng sang ngành khác khi không trúng tuyển NV1 Công nghệ thông tin 106 A 19,0 18,5 Điện-điện tử 108 A 18,5 18,5 Cơ khí-cơ điện tử 109 A 17,0 17,0 Kỹ thuật dệt may (điểm NV1B: 16,0) 112 A 15,0 15,0 Công nghệ hóa-thực phẩm-sinh học 114 A 19,0 18,5 Xây dựng 115 A 20,0 19,0 Kiến trúc (năng khiếu 5 trở lên, toán hệ số 2, vật lý, năng khiếu hệ số 1) 117 V 21,0 21,5 Kỹ thuật địa chất-dầu khí 120 A 18,0 18,0 Quản lý công nghiệp 123 A 17,0 17,0 Kỹ thuật và quản lý môi trường (điểm NV1B: 17,0) 125 A 16,0 16,0 Kỹ thuật phương tiện giao thông (điểm NV1B: 16,5) 126 A 16,0 16,0 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (điểm NV1B: 17,5) 127 A 15,0 15,5 Kỹ thuật vật liệu (điểm NV1B: 16,5) 129 A 15,5 15,5 Trắc địa (điểm NV1B: 16,0) 130 A 15,0 15,0 Vật liệu và cấu kiện xây dựng (điểm NV1B: 17,5) 131 A 15,5 15,5 Vật lý kỹ thuật-Cơ kỹ thuật (điểm NV1B: 17,0) 136 A 15,0 15,0 Hệ CĐ Bảo dưỡng công nghiệp (chỉ xét NV2 thí sinh thi đề ĐH) C65 A 10,0 10,0 (150) TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG TP.HCM) QST 300 chỉ tiêu NV2 ĐH và 500 hệ CĐ Nguyện vọng CĐ Công nghệ thông tin: Thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 một ngành ĐH khối A được đăng ký thêm một nguyện vọng vào hệ CĐ Công nghệ thông tin của trường. Trường hợp này, thí sinh tự ghi thêm vào khoảng trống bên trái của phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 như sau: “Nếu không được trúng tuyển NV2 hệ ĐH tôi xin được đăng ký xét tuyển vào hệ CĐ”. Toán-Tin học 101 A 15,0 15,0 15,0 (90) Vật lý 104 A 14,5 14,5 14,5 (30) Điện tử viễn thông 105 A 17,0 16,0 Nhóm ngành Công nghệ thông tin 107 A 18,0 17,0 17,0 (50) Hải dương học-Khí tượng-Thủy văn 109 A, B 14,5/ 15,0 14,5/ 16,0 Hóa học 201 A 16,0 16,0 Địa chất 203 A, B 14,0/ 17,0 14,5/ 17,5 Khoa học môi trường 205 A, B 15,5/ 18,0 15,0/ 17,5 Công nghệ môi trường 206 A, B 16,0/ 19,0 15,5/ 19,0 Khoa học vật liệu 207 A 14,0 14,0/ 17,0 A: 14,0 (30) Sinh học 301 B 16,0 15,0 15,0 (100) Công nghệ sinh học 312 A, B 17,0/ 21,0 17,0/ 20,0 Hệ CĐ Tin học (chỉ xét NV2 thí sinh thi đề ĐH) C67 A 10,0 10,0 10,0 (500) TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) QSX Điểm NV1 (Điểm NV1B) 540 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Văn học và Ngôn ngữ 601 C, D1 14,0 15,5 (16,5) Báo chí và Truyền thông 603 C, D1 20,0 19,5 Lịch sử 604 C, D1 14,0 14,5 (15,0) 15,0 (C: 60, D1: 20) Nhân học 606 C, D1 14,0 14,5 (15,0) 15,0 (C:25, D1: 15) Triết học 607 A, C, D1 14,5/ 14,0/ 16,5 14,5/ 15,0/ 15,0 (C, D1: 16,0) 16,0 (C: 30, D1: 10) Địa lý 608 A, B, C, D1 14,0/ 14,0/ 14,5/ 14,0 14,5/ 14,5/ 15,0/ 15,0 Xã hội học 609 A, C, D1 14,0/ 15,0/ 14,0 14,5/ 15,0/ 15,0 15,0 (C: 45, D1: 25) Thư viện thông tin 610 A, C, D1 14,5/ 14,0/ 14,0 14,5/ 14,5/ 14,5 (C, D1: 15,0) 15,0 (C: 45, D1: 15) Đông phương học 611 D1 16,0 16,0 Giáo dục 612 C, D1 14,0/ 14,5 14,5 (15,0) 15,0 (C: 45, D1: 15) Lưu trữ học 613 C, D1 14,0 14,5 (15,0) 15,0 (C: 30, D1: 10) Văn hóa học 614 C, D1 14,0 15,0 (16,0) Công tác xã hội 615 C, D1 14,0 14,5 Tâm lý học 616 B, C, D1 17,5/ 19,0/ 17,5 18,5/ 18,0/ 18,5 Đô thị học 617 A, D1 14,5/ 14,0 14,5 15,0 (A: 20, D1: 20) Du lịch 618 C, D1 19,0/ 18,5 16,5 17,5 (C: 20, D1: 20) Nhật Bản học 619 D1, D6 16,5/ 17,0 18,0/ 15,5 Hàn Quốc học 620 D1 16,0 17,0 Ngữ văn Anh 701 D1 18,0 17,0 Song ngữ Nga-Anh 702 D1, D2 14,0/ 14,5 15,0 (D1: 16,5) Ngữ văn Pháp 703 D1, D3 14,0 15,0 (D1: 16,5) Ngữ văn Trung Quốc 704 D1, D4 14,0 15,0 (D1: 16,5) Ngữ văn Đức 705 D1, D5 14,0/ 14,5 15,0/ 15,5 (D1: 16,0) 16,0 (D1: 40) Quan hệ quốc tế 706 D1 19,0 19,0 Ngữ văn Tây Ban Nha 707 D1, D3 14,5/ 19,0 15,0 (D1: 16,0) 16,0 (D1: 25, D3: 5) TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN SGD 170 chỉ tiêu NV2 ĐH và 1.900 CĐ Công nghệ thông tin 101 A 15,0 14,0 Kỹ thuật điện-điện tử 103 A 14,0 (40) Kỹ thuật điện tử-truyền thông 104 A 14,0 (40) Khoa học môi trường 201 A, B 14,0/ 16,5 14,5/ 18,0 Kế toán 401 A, D1 16,5/ 17,0 15,0/ 16,0 Quản trị kinh doanh 402 A, D1 16,5/ 17,5 15,0/ 15,5 Tài chính-ngân hàng 403 A, D1 18,0/ 18,5 15,0/ 15,5 Luật 503 A, C, D1 15,0/ 17,0/ 16,0 14,0/ 17,5/ 14,0 Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) 601 C, D1 17,0/ 15,5 16,0/ 14,5 Khoa học thư viện (chuyên ngành Thư viện-thông tin) 602 A, B, C, D1 C, D1: 15,0 13,5/ 15,5/ 14,5/ 13,5 13,5/ 15,5/ 14,5/ 13,5 (30) Ngôn ngữ Anh (Thương mại-Du lịch) 701 D1 15,5 17,5 Thanh nhạc (năng khiếu hệ số 2) 801 N 28,0 29,5 SP Toán học (thí sinh không trúng tuyển nhưng từ 16 điểm trở lên được chuyển sang hệ ĐH ngành Toán ứng ụng) 111 A 16,5 18,0 SP Vật lý 112 A 16,0 15,0 SP Hóa học 211 A 18,0 15,5 SP Sinh học 311 B 16,0 15,0 SP Ngữ văn 611 C 17,5 15,5 SP Lịch sử 612 C 18,5 15,0 15,0 (15) SP Địa lý 613 A, C 16,5/ 18,0 14,0/ 15,5 Giáo dục chính trị 614 C, D1 15,0 15,0 15,0 (20) SP Tiếng Anh 711 D1 17,5 15,5 SP Âm nhạc (năng khiếu hệ số 2) 811 N 31,0 32,0 SP Mỹ thuật (năng khiếu hệ số 2) (thí sinh không trúng tuyển nhưng từ 27 điểm trở lên được chuyển sang hệ CĐ ngành SP Mỹ thuật) 812 H 26,0 30,5 Giáo dục tiểu học 911 A, D1 14,0/ 14,5 14,0/ 15,0 Giáo dục mầm non (thí sinh không trúng tuyển nhưng từ 15,5 điểm trở lên được chuyển sang hệ CĐ ngành Giáo dục mầm non) 912 M 17,5 17,5 Quản lý giáo dục 913 A, C, D1 14,0/ 15,5/ 14,0 14,5 14,5 (25) Hệ CĐ ngành Giáo dục mầm non C99 M Chuẩn NV1: 14,5 và chuẩn NV2: 15,0 Chuẩn NV1: 150 và chuẩn NV2: 15,5 Điểm trúng tuyển hệ CĐ (NV1 và NV2) của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 17-9. Xét NV2 đối với thí sinh thi đề ĐH Hệ CĐ Công nghệ thông tin C65 A 12,0 10,0 (60) Hệ CĐ Kế toán C66 A, D1 13,0 10,0 (220) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C67 A, D1 13,0 10,0 (200) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường C68 A, B 11,0/ 13,5 10,0 (100) Hệ CĐ Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) C69 C, D1 13,0/ 12,0 11,0/ 10,0 (120) Hệ CĐ Quản trị văn phòng C70 C, D1 13,0/ 12,0 11,0/ 10,0 (100) Hệ CĐ Thư ký văn phòng C71 C, D1 12,0/ 11,0 11,0/ 10,0 (50) Hệ CĐ Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch) C72 D1 13,0 10,0 (130) Hệ CĐ Khoa học thư viện C73 A, B, C, D1 C: 11,0/ D1: 10,0 10,0/ 11,0/ 11,0/ 10,0 (40) Hệ CĐ Lưu trữ học C74 C, D1 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 (30) Hệ CĐ Tài chính ngân hàng C75 A, D1 10,0 (200) Hệ CĐ SP Toán học C85 A 15,0 10,0 (45) Hệ CĐ SP Vật lý C86 A 13,0 10,0 (30) Hệ CĐ SP Hóa học C87 A 14,0 10,0 (30) Hệ CĐ SP Kỹ thuật công nghiệp C89 A 10,0 10,0 (30) Hệ CĐ SP Sinh học C90 B 14,0 11,0 (30) Hệ CĐ SP Kỹ thuật nông nghiệp C91 B 11,0 11,0 (30) Hệ CĐ SP Kinh tế gia đình C92 B 11,0 11,0 (30) Hệ CĐ SP Ngữ văn C93 C 15,0 11,0 (45) Hệ CĐ SP Lịch sử C94 C 14,0 11,0 (30) Hệ CĐ SP Địa lý C95 A, C 11,5/ 14,5 10,0/ 11,0 (30) Hệ CĐ Giáo dục công dân-Công tác Đội C96 C 11,0 (40) Hệ CĐ Sư phạm Tiếng Anh C97 D1 15,5 10,0 (60) Hệ CĐ Giáo dục tiểu học C98 A, D1 12,5/ 13,0 10,0 (220) TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM SPS 1.000 chỉ tiêu NV2 ĐH Các ngành ngoại ngữ đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ, ngành giáo dục thể chất đã nhân hệ sồ 2 môn năng khiếu. SP Toán học 101 A 19,0 19,5 SP Vật lý 103 A 17,0 17,0 SP Tin học 103 A, D1 14,0 14,0 14,0 (90) SP Hóa học 201 A 19,0 19,5 SP Sinh học 301 B 16,0 17,5 SP Ngữ văn 601 C, D1 16,5 15,5 SP Lịch sử 602 C 15,0 14,0 SP Địa lý 603 A, C 13,5/ 16,5 13,0/ 14,0 SP Giáo dục chính trị 605 C, D1 14,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (100) Quản lý giáo dục 609 A, C, D1 14,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 (30) SP Sử - Giáo dục quốc phòng 610 A, C 14,0 14,0 14,0 (70) SP Tiếng Anh 701 D1 26,0 24,5 SP Song ngữ Nga-Anh 702 D1, D2 18,0 18,0 18,0 (40) SP Tiếng Pháp 703 D1, D3 18,0 18,0 18,0 (30) SP Tiếng Trung Quốc 704 D4 18,0 18,0 18,0 (30) SP Giáo dục tiểu học 901 A, D1 15,5 15,5 SP Giáo dục mầm non 902 M 16,0 16,0 SP Giáo dục thể chất 903 T 20,0 21,5 SP Giáo dục đặc biệt 904 C, D1 14,0 14,0 14,0 (30) Ngôn ngữ Anh 751 D1 23,5 23,5 Ngôn ngữ Nga-Anh 752 D1, D2 18,0 18,0 18,0 (50) Ngôn ngữ Pháp 753 D1, D3 18,0 18,0 18,0 (30) Ngôn ngữ Trung Quốc 754 D1, D4 18,0 18,0 18,0 (50) Ngôn ngữ Nhật 755 D1, D4, D6 18,0 18,0 18,0 (60) Công nghệ thông tin 104 A, D1 14,0 14,0 14,0 (110) Vật lý học 105 A 13,5 14,0 14,0 (100) Hóa học 106 A, B A: 14,0 14,5/ 15,5 Văn học 606 C, D1 14,0 14,0 14,0 (100) Việt Nam học 607 C, D1 14,0 14,0 14,0 (50) Quốc tế học 608 C, D1 14,0 17,0 Tâm lý học 611 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (30) TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM YDS Y đa khoa (học 6 năm) 301 B 23,5 - Ngân sách nhà nước 26,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 24,5 Răng hàm mặt (học 6 năm) 302 B 24,0 - Ngân sách nhà nước 25,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 23,5 Dược học (học 5 năm) 303 B 24,0 - Ngân sách nhà nước 26,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 25,0 Y học cổ truyền (học 6 năm) 304 B 19,0 - Ngân sách nhà nước 21,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 20,0 Y học dự phòng (học 6 năm) 315 B 17,0 - Ngân sách nhà nước 20,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,5 Cử nhân Điều dưỡng 305 B 18,5 - Ngân sách nhà nước 19,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 18,0 Cử nhân Y tế công cộng 306 B 16,5 17,0 Cử nhân Xét nghiệm 307 B 21,0 - Ngân sách nhà nước 21,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 20,0 Cử nhân Vật lý trị liệu 308 B 18,5 - Ngân sách nhà nước 20,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,0 Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh 309 B 19,5 - Ngân sách nhà nước 21,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 20,0 Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng 310 B 19,5 - Ngân sách nhà nước 23,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 21,0 Cử nhân Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 311 B 18,0 - Ngân sách nhà nước 20,0 - Ngoài ngân sách nhà nước 18,5 Cử nhân Gây mê hồi sức 312 B 19,0 - Ngân sách nhà nước 21,5 - Ngoài ngân sách nhà nước 19,5 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC (ĐH HUẾ) DHT 708 chỉ tiêu NV2 ĐH Toán học 101 A 13,5 14,0 14,0 (41) Tin học 102 A 13,0 13,0 13,0 (131) Vật lý học 103 A 13,0 13,0 13,0 (54) Kiến trúc công trình 104 V 22,0 20,5 Điện tử - viễn thông 105 A 15,5 14,0 Toán tin ứng dụng 106 A 13,5 14,0 14,0 (38) Hóa học 201 A, B A: 13,0 14,5/ 17,0 Địa chất học 202 A 13,0 13,0 13,0 (47) Địa chất công trình và địa chất thủy văn 203 A 13,0 13,0 13,0 (34) Sinh học 301 B 14,0 14,0 Địa lý (có các chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường, Bản đồ - viễn thám) 302 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (10) Khoa học môi trường 303 A, B 13,5/ 17,0 15,0/ 17,0 Công nghệ sinh học 304 A, B 15,0/ 19,0 15,0/ 17,0 Văn học 601 C 14,0 14,0 14,0 (66) Lịch sử 602 C 14,0 14,0 14,0 (74) Triết học 603 A, C 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (58) Hán - Nôm 604 C 14,0 14,0 14,0 (28) Báo chí 605 C, D1 C: 15,0 14,5/ 14,0 Công tác xã hội 606 C 14,0 14,0 Xã hội học 607 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (43) Ngôn ngữ học 608 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (37) Đông phương học 609 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (47) TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM (ĐH HUẾ) DHS 363 chỉ tiêu NV2 ĐH Sư phạm Toán học 101 A 17,0 16,0 Sư phạm Tin học 102 A 13,0 13,0 13,0 (93) Sư phạm Vật lý 103 A 15,5 14,0 Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học 105 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (24) Sư phạm Hóa học 201 A 17,5 15,0 Sư phạm Sinh học 301 B 16,0 15,5 Sư phạm Kỹ thuật nông lâm 302 B 14,0 14,0 14,0 (33) Tâm lý giáo dục 501 C 14,0 14,0 14,0 (38) Giáo dục chính trị 502 C 14,0 14,0 14,0 (79) Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng 503 C 14,0 14,0 14,0 (42) Sư phạm Ngữ văn 601 C 16,5 15,0 Sư phạm Lịch sử 602 C 16,0 14,0 14,0 (32) Sư phạm Địa lý 603 C 17,5 14,0 14,0 (22) Giáo dục Tiểu học 901 C, D1 18,5/ 16,0 15,5/ 14,0 Giáo dục Mầm non 902 M 13,5 14,0 TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC (ĐH HUẾ) DHY Y đa khoa (học 6 năm) 301 B 22,0 23,0 Răng hàm mặt (học 6 năm) 302 B 23,0 23,0 Dược học (học 5 năm) 303 A 22,0 22,0 Điều dưỡng (học 4 năm) 304 B 19,0 20,0 Kỹ thuật y học (học 4 năm) 305 B 19,0 20,0 Y tế công cộng (học 4 năm) 306 B 17,0 18,0 Y học dự phòng (học 6 năm) 307 B 17,0 18,0 Y học cổ truyền (học 6 năm) 308 B 19,5 19,5 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM (ĐH HUẾ) DHL 317 chỉ tiêu NV2 ĐH và 286 CĐ Công nghiệp và công trình nông thôn 101 A 13,0 13,0 13,0 (35) Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 102 A 13,0 13,0 13,0 (37) Công nghệ thực phẩm 103 A, B A: 13,0 13,0/ 16,0 Khoa học cây trồng 301 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (15) Bảo vệ thực vật 302 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (11) Bảo quản chế biến nông sản 303 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Khoa học nghề vườn 304 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (28) Lâm nghiệp 305 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Chăn nuôi - Thú y 306 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Thú y 307 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Nuôi trồng thủy sản (có các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Ngư y) 308 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Nông học 309 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (23) Khuyến nông và phát triển nông thôn 310 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (3) Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 311 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Chế biến lâm sản 312 A 13,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (18) Khoa học đất 313 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (19) Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản 314 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Quản lý đất đai 401 A, D1 13,0 13,0 13,0 (128) Phát triển nông thôn 402 C, D1 A, D: 13,0 14,0/ 13,0 Hệ CĐ Trồng trọt C65 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (58) Hệ CĐ Chăn nuôi thú y C66 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (53) Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản C67 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (58) Hệ CĐ Quản lý đất đai C68 A 10,0 10,0 10,0 (57) Hệ CĐ Công nghiệp và công trình nông thôn C69 A 10,0 10,0 10,0 (60) TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (ĐH HUẾ) DHK 53 chỉ tiêu NV2 ĐH Kinh tế (có các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kế hoạch - đầu tư) 401 A, D1-2-3-4 13,5 13,0 Quản trị kinh doanh (có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh thương mại, Marketing, Kinh doanh nông nghiệp, Thống kê kinh doanh) 402 A, D1-2-3-4 16,5/ 15,5 15,0 Kinh tế chính trị 403 A, D1-2-3-4 13,0 13,0 13,0 (9) Kế toán (có các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - kiểm toán) 404 A, D1-2-3-4 18,0/ 17,0 16,0 Tài chính - ngân hàng 405 A, D1-2-3-4 20,0/ 19,0 17,0 Hệ thống thông tin kinh tế (chuyên ngành Tin học kinh tế) 406 A, D1-2-3-4 13,0/ 13,0 13,0 13,0 (44) TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT (ĐH HUẾ) DHN Hội họa 801 H 24,0 25,0 Điêu khắc 802 H 27,5 27,5 Sư phạm Mỹ thuật 803 H 31,5 32,5 Mỹ thuật ứng dụng 804 H 32,5 33,0 Đồ họa (chuyên ngành Đồ họa tạo hình) 805 H 27,5 24,0 TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐH HUẾ) DHF 163 chỉ tiêu NV2 ĐH SP Tiếng Anh 701 D1 13,5 14,0 SP Tiếng Pháp 703 D1-3 13,0 13,0 (27) Việt Nam học (chuyên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa và du lịch) 705 C, D1-2-3-4 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (27) Quốc tế học (chuyên ngành Hoa Kỳ học) 706 D1 13,0 13,0 13,0 (24) Ngôn ngữ Anh (có các chuyên ngành Tiếng Anh ngữ văn, Tiếng Anh phiên dịch, Tiếng Anh biên dịch, Tiếng Anh du lịch) 751 D1 13,0 13,0 Song ngữNga-Anh (chuyên ngành Tiếng Nga ngữ văn) 752 D1-2-3-4 13,0 13,0 13,0 (25) Ngôn ngữ Pháp(có các chuyên ngành Tiếng Pháp ngữ văn, Tiếng Pháp phiên dịch, Tiếng Pháp biên dịch, Tiếng Pháp du lịch) 753 D1-3 13,0 13,0 13,0 (10) Ngôn ngữ Trung Quốc (có các chuyên ngành Tiếng Trung ngữ văn, Tiếng Trung phiên dịch, Tiếng Trung biên dịch, Tiếng Trung thương mại) 754 D1-2-3-4 13,0 13,0 13,0 (33) Ngôn ngữNhật 755 D1-2-3-4-6 13,0 13,0 13,0 (6) Ngôn ngữ Hàn Quốc 756 D1-2-3-4 13,0 13,0 13,0 (11) KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (ĐH HUẾ) DHC Sư phạm Thể chất - Giáo dục quốc phòng 901 T 17,5 18,0 Sư phạm Giáo dục thể chất 902 T 18,0 17,0 KHOA DU LỊCH (ĐH HUẾ) DHD 58 chỉ tiêu NV2 ĐH Du lịch học (có các chuyên ngành: Kinh tế du lịch, Quản lý lữ hành và hướng dẫn du lịch) 401 A, C, D1-2-3-4 A, D: 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Quản trị kinh doanh(chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch) 402 A, D1-2-3-4 13,0 13,0 13,0 (58) PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ DHQ 172 chỉ tiêu NV2 ĐH Công nghệ kỹ thuật môi trường 101 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (32) Xây dựng dân dụng và công nghiệp 102 A 13,0 13,0 13,0 (43) Kỹ thuật điện 103 A 13,0 13,0 (59) Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 201 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (38) KHOA LUẬT (ĐH HUẾ) DHA Luật 501 A, C, D1-2-3-4 13,0/ 15,5/ 13,0 14,0/ 15,5/ 14,0 Luật kinh tế 502 A, C, D1-2-3-4 14,0/ 15,5/ 14,0 Trường ĐH Kinh tế liên kết với Trường ĐH Phú Yên (tuyển NV2 thí sinh có hộ khẩu thường trú các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng). Xét tuyển theo điểm C, khoản 1, điều 33 Quy chế tuyển sinh. DHK 195 chỉ tiêu NV2 ĐH Kinh tế 411 A, D1-2-3-4 13,5 13,0 13,0 (49) Quản trị kinh doanh 421 A, D1-2-3-4 16,5/ 15,5 15,0 15,0 (46) Kế toán 441 A, D1-2-3-4 18,0/ 17,0 16,0 16,0 (50) Tài chính ngân hàng 451 A, D1-2-3-4 20,0/ 19,0 17,0 17,0 (50) Trường ĐH Sư phạm liên kết với Trường ĐH An Giang (tuyển NV2 thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt của TP Cần Thơ). Xét tuyển theo điểm C, khoản 1, điều 33 Quy chế tuyển sinh. DHS 22 chỉ tiêu NV2 ĐH Giáo dục chính trị-Giáo dục quốc phòng 531 C 14,0 14,0 14,0 (22) Giáo dục mầm non 921 M 14,0 Trường ĐH Nông lâm liên kết với Trường ĐH An Giang (tuyển NV2 thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng). Xét tuyển theo điểm C, khoản 1, điều 33 Quy chế tuyển sinh. DHL 41 chỉ tiêu NV2 ĐH Bảo vệ thực vật 341 A, B 15,0/ 16,5 Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 342 A, B B: 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (41) Chăn nuôi-Thú y 343 A, B 13,0/ 14,0