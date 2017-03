Điểm trúng tuyển chính thức của 7 trường ĐH, CĐ

Các trường công bố điểm trúng tuyển chính thức gồm: ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Trong đó, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Nông nghiệp Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển.

Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:

Trường/ Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Điểm chuẩn 2012 Điểm chuẩn 2013 Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (ĐHQG TP.HCM) QSB





150 CĐ Hệ đại học: Có điểm NV bổ sung đối với thí sinh chưa trúng tuyển theo NV chính, đã đăng ký NV1 tham gia xét tuyển chuyển ngành ngày 3-7.









Nhóm ngành Công nghệ thông tin 106 A, A1 18,5 22,5

+ Kỹ thuật máy tính D520214







+ Khoa học máy tính D480101







Nhóm ngành Điện-điện tử 108 A, A1 19,0 22,5

+ Kỹ thuật điện (Điện năng) D520201







+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216







+ Kỹ thuật điện tử-viễn thông D520207







Nhóm ngành Cơ khí-Cơ điện tử 109 A, A1 18,5 22,0

+ Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật chế tạo, Kỹ thuật thiết kế, , Kỹ thuật máy xây dựng và nâng chuyển) D520103







+ Cơ điện tử D520114







+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) D520115







Kỹ thuật dệt may (NV bổ sung: 22,0) 112 A, A1 16,0 19,0

+ Kỹ thuật dệt may D540201







Nhóm ngành Công nghệ hóa-Thực phẩm-Sinh học 114 A, A1 18,5 23,0

+ Kỹ thuật hóa học (Kỹ thuật hóa, Công nghệ chế biến dầu khí, Quá trình và thiết bị) D520301







+ Khoa học và công nghệ thực phẩm D540101







+ Công nghệ sinh học D420201







Nhóm ngành Xây dựng 115 A, A1 19,5 20,0

+ Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) D580201







+ Kỹ thuật xây dựng cầu đường giao thông (Cầu đường) D580205







+ Kỹ thuật cảng và công trình biển D580203







+ Kỹ thuật tài nguyên nước (Thủy lợi-Thủy điện-Cấp thoát nước) D580212







Kiến trúc (năng khiếu 5 trở lên, toán hệ số 2, vật lý, năng khiếu hệ số 1) 117 V 24,0 28,0

+ Kiến trúc dân dụng và công nghiệp) D580102







Nhóm ngành Kỹ thuật địa chất-Dầu khí 120 A, A1 19,5 22,5

+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) D520604







+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) D520501







Quản lý công nghiệp 123 A, A1 18,0 20,5

+ Quản lý công nghiệp (Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh) D510601







Nhóm ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường 125 A, A1 16,5 20,5

+ Kỹ thuật môi trường D520320







+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý công nghệ môi trường) D850101







Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông 126 A, A1 16,5 20,5

+ Kỹ thuật hàng không D520120







+ Kỹ thuật ôtô-Máy động lực D510205







+ Kỹ thuật tàu thủy D520122







Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (điểm NVBS: 22,5) 127 A, A1 16,0 19,0

+ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D510602







Kỹ thuật vật liệu (điểm NVBS: 22,0) 129 A, A1 16,0 19,5

+ Kỹ thuật vật liệu (Vật liệu polimer, silicat, kim loại) D520309







Kỹ thuật trắc địa-bản đồ (điểm NVBS: 19,0) 130 A, A1 16,0 19,0

+ Kỹ thuật trắc địa-bản đồ (Trắc địa, Địa chính, GIS-hệ thống thông tin địa lý) D520503







Vật liệu và cấu kiện xây dựng (điểm NVBS: 21,5) 131 A, A1 16,0 19,0

+ Kỹ thuật vật liệu xây dựng D510105







Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật-Cơ kỹ thuật (điểm NVBS: 22,5) 136 A, A1 16,5 20,5

+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật laser) D520401







+ Cơ kỹ thuật D520101







Hệ CĐ Bảo dưỡng công nghiệp (chỉ xét nguyện vọng đối với thí sinh thi đề ĐH khối A và A1) C65 A, A1 10,0 10,0 10,0 (150) TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM DCT





1.000 ĐH và 1.300 CĐ Nhận giấy chứng nhận kết quả ĐH và CĐ. Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ 20-8 đến 7-9.









Công nghệ chế tạo máy D510202 A, A1 13,0 13,0 13,0 (200) Công nghệ thực phẩm D540101 A, A1, B 15,0/ 16,5 19,5/ 19.5/ 20,5 19,5/ 19.5/ 20,5 (50) Công nghệ sinh học D420201 A, A1, B 14,0/ 15,0 18,5/ 18,5/ 19,0 18,5/ 18,5/ 19,0 (50) Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 14,5 14,5 (150) Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A, A1, B 13,0/ 14,0 17,5/ 17,5/ 18,5 17,5/ 17,5/ 18,5 (50) Công nghệ chế biến thủy sản D540105 A, A1, B 13,0/ 14,0 15,5/ 15,5/ 16,0 15,5/ 15,5/ 16,0 (50) Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm D540101 A, A1, B 14,0/ 15,0 18,5/ 18,5/ 19,0 18,5/ 18,5/ 19,0 (50) Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử D510301 A, A1 13,0 13,0 13,0 (200) Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 A, A1, B 13,0/ 14,0 16,5/ 16,5/ 17,5 16,5/ 16,5/ 17,5 (50) Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 16,0 16,0 (50) Tài chính-ngân hàng D340201 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 15,0 15,0 (50) Kế toán D340301 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 15,0 15,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 A, A1 10,0 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C510301 A, A1 10,0 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm C540102 A, A1, B 12,0/ 13,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 (80) Hệ CĐ Công nghệ chế biến thủy sản C540105 A, A1, B 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 (80) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học C510401 A, A1, B 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 (80) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 A, A1, B 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 (70) Hệ CĐ Công nghệ sinh học C420201 A, A1, B 11,5/ 12,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 (70) Hệ CĐ Công nghệ da giày C540206 A, A1, B 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 (70) Hệ CĐ Công nghệ may C540204 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 (80) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật nhiệt C510206 A, A1 10,0 10,0 10,0 (80) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Kế toán C340201 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10.5 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) C220113 A, A1, C, D1 10,0/ 10,0/ 11,5/ 10,5 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Polymer và Composite) C510402 A, A1, B 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 (90) TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM SPK







Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông (các chuyên ngành Kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ điện tử-viễn thông) D510302 A, A1 14,0/ 13,5 17,5

Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Điện công nghiệp) D510301 A, A1 15,5/ 15,0 19,5

Công nghệ chế tạo máy (các chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Thiết kế máy) D510202 A, A1 14,0/ 13,5 17,5

Kỹ thuật công nghiệp D510603 A, A1 14,0/ 13,5 16,0

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (các chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ kỹ thuật) D510203 A, A1 15,5/ 15,0 20,0

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ tự động) D510201 A, A1 15,5/ 15,0 20,0

Công nghệ kỹ thuật ôtô (Cơ khí động lực) D510205 A, A1 15,5/ 15,0 19,0

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Kỹ thuật nhiệt-điện lạnh) D510206 A, A1 14,0/ 13,5 17,0

Công nghệ in D510501 A, A1 14,0/ 13,5 18,0

Công nghệ thông tin D480201 A, A1 14,5/ 14,0 19,0

Công nghệ may D540204 A, A1 14,5/ 14,0 19,0

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) D510102 A, A1 17,0/ 16,5 18,0

Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 A, B 15,0/ 18,0 18,5

Công nghệ kỹ thuật máy tính D510304 A, A1 14,0/ 13,5 17,0

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D510303 A, A1 15,5/ 15,0 20,5

Quản lý công nghiệp D510601 A, A1 15,0/ 14,5 19,5

Công nghệ thực phẩm D540101 A, B 17,5/ 19,5 19,5

Kế toán D340301 A, A1 16,0/ 15,5 18,0

Kinh tế gia đình (Kỹ thuật nữ công) D810501 A, B 14,0 16,0

Thiết kế thời trang (hệ số 2 môn vẽ màu nước) D210404 V 18,5 20,5

SP Tiếng Anh (Tiếng Anh)(hệ số 2 môn tiếng Anh, khi chưa nhân hệ số tổng điểm ba môn bằng hoặc lớn hơn 16 điểm) D140231 D1 22,5 26,5

Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông (Kỹ thuật điện-điện tử) C510302 A, A1 10,0 11,0

Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Điện công nghiệp) C510301 A, A1 10,0 11,0

Hệ CĐ Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) C510202 A, A1 10,0 11,0

Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô (Cơ khí động lực) C510205 A, A1 10,0 11,0

Hệ CĐ Công nghệ may C540204 A, A1 10,0 11,0

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM SPS





520 ĐH Chỉ nhận giấy chứng nhận bản chính từ ngày 19-8 đến 4-9. Thí sinh được rút hồ sơ xét tuyển trước ngày 30-8, không hoàn lệ phí.









SP Toán học D140209 A, A1 20,0 24,5

SP Vật lý D140211 A, A1 17,5 22,0

SP Tin học D140210 A, A1, D1 15,0 16,0 16,0 (50) SP Hóa học D140212 A 19,5 24,0

SP Sinh học D140213 B 15,5 20,0

SP Ngữ văn D140217 C, D1 17,5 19,0

SP Lịch sử D140218 C 15,5 17,5

SP Địa lý D140119 A, A1, C 14,0/ 15,0 16,0/ 18,0

SP Giáo dục chính trị D140205 C, D1 14,5 15,0 15,0 (70) Quản lý giáo dục D140114 A, A1, C, D1 15,0 16,0

Giáo dục quốc phòng-An ninh D140208 A, A1, C, D1 14,5 15,0 15,0 (90) SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) D140231 D1 30,0 28,5

SP Song ngữ Nga-Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) D140232 D1, D2 19,0 21,5

SP Tiếng Pháp (hệ số 2 ngoại ngữ) D140233 D1, D3 19,0 20,0

SP Tiếng Trung Quốc (hệ số 2 ngoại ngữ) D140234 D4 19,0 20,0

Giáo dục tiểu học D140202 A, A1, D1 17,5 19,0

Giáo dục mầm non D140201 M 17,0 19,0

Giáo dục thể chất (hệ số 2 năng khiếu) D140206 T 21,0 22,0

Giáo dục đặc biệt D140203 C, D1, M 14,5 15,0

Ngôn ngữ Anh (đào tạo Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh biên phiên dịch) (hệ số 2 ngoại ngữ) D220201 D1 26,0 29,0

Ngôn ngữ Nga-Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) D220202 D1, D2 19,0 21,0 21,0 (60) Ngôn ngữ Pháp (đào tạo Tiếng Pháp du lịch, Tiếng Pháp biên phiên dịch) (hệ số 2 ngoại ngữ) D220203 D1, D3 19,0 20,0

Ngôn ngữ Trung Quốc (hệ số 2 ngoại ngữ) D220204 D1, D4 19,0 21,0 21,0 (40) Ngôn ngữ Nhật (đào tạo Tiếng Nhật biên phiên dịch) (hệ số 2 ngoại ngữ) D220209 D1, D4, D6 20,0 26,0/ 26,0/ 20,0

Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1 15,0 16,0 16,0 (50) Vật lý học (Vật lý nguyên tử, Vật lý hạt nhân) D440102 A, A1 15,0 16,0 16,0 (80) Hóa học (Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ) D440112 A, B 15,0/ 16,5 21,0

Văn học (Ngôn ngữ học, Văn học) D220320 C, D1 14,5 16,0 16,0 (80) Việt Nam học (Văn hóa du lịch) D220113 C, D1 14,5 16,0

Quốc tế học D220212 C, D1 14,5 16,0

Tâm lý học D310401 C, D1 15,5 18,5

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM DKC





2.500 ĐH và 1.400 CĐ Nhận giấy chứng nhận kết quả ĐH và CĐ. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ. Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ 20-8 đến 9-9.









Kỹ thuật điện tử-truyền thông D520207 A, A1 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành Điện công nghiệp) D520201 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng) D480201 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 A, A1 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 A, A1 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật cơ điện tử D520114 A, A1 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) D520103 A, A1 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật môi trường D520320 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ thực phẩm D540101 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ sinh học D420201 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 A, A1 13,0 13,0 13,0 Thiết kế nội thất D210405 H, V 13,0 13,0 13,0 Thiết kế thời trang D210404 H, V 13,0 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị ngoại thương, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị marketing, Quản trị tài chính ngân hàng) D340101 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Quản trị khách sạn D340107 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D340109 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Kế toán (chuyên ngành Kế toán kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán ngân hàng) D340301 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Tài chính thuế) D340201 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại-du lịch, Tiếng Anh tổng quát-dịch thuật, Tiếng Anh quan hệ quốc tế) D220201 D1 13,5 13,5 13,5 Kiến trúc D580102 V

13,0 13,0 Kinh tế xây dựng D580301 A, A1, D1

13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông C510302 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C510301 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử C510203 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C510303 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng C510103 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm C540102 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ sinh học C420201 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Thiết kế nội thất C210405 H, V 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Thiết kế thời trang C210404 H, V 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị dich vụ du lịch và lữ hành C340103 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị khách sạn C340107 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C340109 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Tài chính ngân hàng C340201 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Kế toán C340301 A, A1, D1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Tiếng Anh C220201 D1 10,0 10,0 10,0 TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NNH





890 ĐH và 900 CĐ Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH, phong bì thư đã dán đủ tem (có ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển 20.000 đồng/hồ sơ. Hồ sơ gửi trước ngày 30-8.









Điểm trúng tuyển chung hệ ĐH các khối:

A, B, C, D1 13,0/ 14,5/ 14,5/ 13,5 15,5/ 16,5/ 16,5/ 16,0

Điểm trúng tuyển chung hệ CĐ các khối:

A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0

Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến) D520103 A 13,0 15,5 15,5 (100) Kỹ thuật điện-điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấp và sử dụng điện, Tự động hóa) D520201 A 13,0 15,5 15,5 (100) Công thôn (gồm chuyên ngành: Công thôn, Công trình) D510210 A 13,0 15,5 15,5 (100) Công nghệ thông tin (gồm chuyên ngành Tin học, Quản lý thông tin) D480201 A 13,0 15,5 15,5 (100) Khoa học cây trồng (gồm chuyên ngành Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng) D620110 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

Bảo vệ thực vật D620112 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

Nông nghiệp D620101 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

Công nghệ rau-hoa-quả và cảnh quan (gồm chuyên ngành Sản xuất và quản lý sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, Thiết kế và tạo dựng cảnh quan, Marketing và thương mại) D620113 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

Công nghệ sinh học (gồm chuyên ngành Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học vi sinh vật) D420201 A, B 16,5/ 19,0 21,0 22,0 (30) Công nghệ sau thu hoạch D540104 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

Công nghệ thực phẩm D540101 A, B 15,5/ 17,5 20,0/ 21,0

Khoa học môi trường (gồm chuyên ngành Môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường) D440301 A, B 14,5/ 17,5 17,0/ 19,5

Khoa học đất (gồm chuyên ngành Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng) D440306 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

Quản lý đất đai D850103 A, B 14,5/ 17,0 17,0/ 19,0

Chăn nuôi (gồm chuyên ngành Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi-Thú y) D620105 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5 15,5/ 16,5 (30) Nuôi trồng thủy sản (gồm chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản) D620301 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5 15,5/ 16,5 (30) Thú y D640101 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

SP Kỹ thuật nông nghiệp D140215 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5 15,5/ 16,5 (60) Kinh tế (gồm chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế) D310101 A, D1 13,0/ 13,5 15,5/ 16,0 15,5/ 16,0 (60) Kinh tế nông nghiệp D620115 A, D1 13,0/ 13,5 15,5/ 16,0 15,5/ 16,0 (60) Phát triển nông thôn D620116 A, B 13,0/ 14,5 15,5/ 16,5

Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán, Kế toán kiểm toán) D340301 A, D1 14,0 15,5/ 16,0 15,5/ 16,0 (60) Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing) D340101 A, D1 13,0/ 13,5 15,5/ 16,0

Kinh doanh nông nghiệp D620114 A, D1 13,0/ 13,5 15,5/ 16,0 15,5/ 16,0 (60) Xã hội học D310301 A, C, D1 13,0/ 14,5/ 13,5 15,5/ 16,5/ 16,0 15,5/ 16,5/ 16,0 (100) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (150) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C510301 A 10,0 10,0 10,0 (150) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 A 10,0 10,0 10,0 (150) Hệ CĐ Dịch vụ thú y C640201 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (150) Hệ CĐ Khoa học cây trồng C620110 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (150) Hệ CĐ Quản lý đất đai C850103 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (150) Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 4 ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Khoa học môi trường, Quản lý đất đai đạt điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn. Khối A được chuyển vào ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện-điện tử, Công thôn, Công nghệ thông tin. Khối A hoặc D1 chuyển vào ngành: Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Kế toán. Khối A hoặc B chuyển vào ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Chăn nuôi-Thú y, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Khoa học vật nuôi), Nuôi trồng thủy sản, Khoa học đất, SP Kỹ thuật nông nghiệp, Công nghệ sau thu hoạch, Phát triển nông thôn. TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH SKD







Đạo diễn điện ảnh (chuyên môn 12,0) D210235a S 18,0 16,0

Biên kịch điện ảnh (chuyên môn 13,0) D210233a S 17,5 18,0

Quay phim điện ảnh (chuyên môn 13,5) D210236a S 17,0 16,0

Lý luận và phê bình điện ảnh (chuyên môn 13,0) D210231a S

16,0

Đạo diễn truyền hình (chuyên môn 12,0) D210235b S 15,0 16,5

Quay phim truyền hình (chuyên môn 12,0) D210236b S 14,5 14,0

Biên tập truyền hình (chuyên môn 11,0) D210233b S

17,0

Nhiếp ảnh nghệ thuật (chuyên môn 12,0) D210301 S 14,0 14,5

Diễn viên kịch-điện ảnh-truyền hình (chuyên môn 12,0) D210234 S 13,5 13,5

Đạo diễn âm thanh-ánh sáng sân khấu (chuyên môn 11,5) D210227b S 18,0 16,0

Thiết kế mỹ thuật sân khấu-điện ảnh-hoạt hình (chuyên môn 12,0) D210406a S 18,0 15,5

Thiết kế trang phục nghệ thuật (chuyên môn 12,0) D210406b S 12,5 15,0

Diễn viên cải lương (chuyên môn 12,0) D210226a S 16,5 13,5

Diễn viên chèo (chuyên môn 14,0) D210226b S 21,0 19,5

Biên đạo múa (chuyên môn 12,5) D210243 S 16,5 18,5

Huấn luyện múa (chuyên môn 13,5) D210244 S 16,0 19,0

Đạo diễn sân khấu (văn bằng 2) (chuyên môn 13,5) D210227a S

14,5

Diễn viên chèo (liên thông đủ 36 tháng) (chuyên môn 14,0) D210226c S

16,5

Diễn viên chèo (liên thông chưa đủ 36 tháng) (chuyên môn 17,5) D210226d S

20,0

Âm thanh điện ảnh-truyền hình D510301 A





Dựng phim D210302a A





Hệ CĐ Nhạc công kịch hát dân tộc (chuyên môn 15,0) C210226 S

19,0

Hệ CĐ Công nghệ điện ảnh-truyền hình C210302 A







Báo Pháp Luật TP.HCM Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết điểm trúng tuyển của các trường ĐH, CĐ còn lại.

QUỐC DŨNG